https://ru.sputnik.md/20210912/botanika-progremel-vzryv-sluzhby-vyyasnyayut-prichinu-44689367.html
В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
2021-09-12T15:22+0300
2021-09-12T15:22+0300
2021-09-12T16:31+0300
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. В Сети появились сообщения о прогремевшем взрыве в секторе Ботаника, недалеко от стадиона "Зимбру". Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердили в Генинспекторе чрезвычайных ситуаций (ГИЧС). Ответственные службы выясняют, где именно и по какой причине прогремели взрывы. "Появились сообщения, что был взрыв. Газовые службы вместе с полицией проверяют информацию. Пока неизвестно, что это было", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. По ее словам, в этом секторе города пожара нет. Также не сообщается о жертвах или пострадавших, не были повреждены дома и другие строения.
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в молдове, взрыв, кишинев, молдова
В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
15:22 12.09.2021 (обновлено: 16:31 12.09.2021)
На Ботанике прогремел взрыв, напугавший жителей этого сектора.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. В Сети появились сообщения о прогремевшем взрыве в секторе Ботаника, недалеко от стадиона "Зимбру".
Эту информацию для Sputnik Молдова
подтвердили в Генинспекторе чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).
Ответственные службы выясняют, где именно и по какой причине прогремели взрывы.
"Появились сообщения, что был взрыв. Газовые службы вместе с полицией проверяют информацию. Пока неизвестно, что это было", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.
По ее словам, в этом секторе города пожара нет. Также не сообщается о жертвах или пострадавших, не были повреждены дома и другие строения.