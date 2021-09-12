Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210912/botanika-progremel-vzryv-sluzhby-vyyasnyayut-prichinu-44689367.html
В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
2021-09-12T15:22+0300
2021-09-12T16:31+0300
в молдове
взрыв
кишинев
молдова
новости кишинева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44534867_0:171:3073:1899_1920x0_80_0_0_e11a3e307c97c7098c44b586fb2135b6.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. В Сети появились сообщения о прогремевшем взрыве в секторе Ботаника, недалеко от стадиона "Зимбру". Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердили в Генинспекторе чрезвычайных ситуаций (ГИЧС). Ответственные службы выясняют, где именно и по какой причине прогремели взрывы. "Появились сообщения, что был взрыв. Газовые службы вместе с полицией проверяют информацию. Пока неизвестно, что это было", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. По ее словам, в этом секторе города пожара нет. Также не сообщается о жертвах или пострадавших, не были повреждены дома и другие строения.
https://ru.sputnik.md/20210911/pozhar-kishinev-sklad-44667632.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44534867_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_b6a88eb03bd90617b0f4a43ba36ce833.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, взрыв, кишинев, молдова

В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину

15:22 12.09.2021 (обновлено: 16:31 12.09.2021)
605
© Sputnik / Mihai CarausПожарные
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На Ботанике прогремел взрыв, напугавший жителей этого сектора.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. В Сети появились сообщения о прогремевшем взрыве в секторе Ботаника, недалеко от стадиона "Зимбру".
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердили в Генинспекторе чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).
Ответственные службы выясняют, где именно и по какой причине прогремели взрывы.
"Появились сообщения, что был взрыв. Газовые службы вместе с полицией проверяют информацию. Пока неизвестно, что это было", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.
Pompier - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
Новости Кишинева
Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей
Вчера, 10:19
373
По ее словам, в этом секторе города пожара нет. Также не сообщается о жертвах или пострадавших, не были повреждены дома и другие строения.
002000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:13В Кишиневе произошло ДТП с участием скутера: водителя госпитализировали
16:45Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС
16:19Лукашенко назвал главное условие начала диалога с Западом
15:50Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения
15:22В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
15:15Врач: с депрессией после COVID-19 сталкивается все больше людей
14:45По какой цене Молдова будет покупать природный газ
14:21Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
13:55Сборная Молдовы по пляжному футболу получила бронзу чемпионата Европы
13:30Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ
13:01Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
12:33ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии
12:08Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
11:41Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблеме Днестра
11:14Дайджест недели: "хорошие люди" и будущее Молдовы
10:48Возвращение боевой реликвии
10:20"Шериф" - календарь выступлений в Лиге чемпионов
09:53Трагедия в Хынчештах: мужчина убил свою невесту и совершил самоубийство
09:25Где в Кишиневе 12 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
08:57Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо