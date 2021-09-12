https://ru.sputnik.md/20210912/botanika-progremel-vzryv-sluzhby-vyyasnyayut-prichinu-44689367.html

В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину

В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину

В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину

2021-09-12T15:22+0300

2021-09-12T15:22+0300

2021-09-12T16:31+0300

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. В Сети появились сообщения о прогремевшем взрыве в секторе Ботаника, недалеко от стадиона "Зимбру". Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердили в Генинспекторе чрезвычайных ситуаций (ГИЧС). Ответственные службы выясняют, где именно и по какой причине прогремели взрывы. "Появились сообщения, что был взрыв. Газовые службы вместе с полицией проверяют информацию. Пока неизвестно, что это было", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. По ее словам, в этом секторе города пожара нет. Также не сообщается о жертвах или пострадавших, не были повреждены дома и другие строения.

https://ru.sputnik.md/20210911/pozhar-kishinev-sklad-44667632.html

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в молдове, взрыв, кишинев, молдова