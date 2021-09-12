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Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС
2021-09-12T16:45+0300
2021-09-12T16:45+0300
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в парке "Долина роз". Чебан рассказал, что был возведен памятник, а также обустроены аллеи, система освещения, уличная мебель, камеры видеонаблюдения. "Эта территория стала местом для отдыха", - уточнил Чебан. Напомним, обустройство этого сквера активно проходило летом. Кроме того, в секторе Ботаника восстанавливают много других скверов и зеленых зон. Среди них - парк по ул. Сармизеджетуса, кроме того, в лесопарке "Долина роз" ведутся масштабные работы по модернизации и созданию новых мест отдыха и спортивных зон.
https://ru.sputnik.md/20210830/meriya-stolitsy-remontiruet-park-butoyash-44353120.html
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в молдове, кишинев, молдова

Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС

16:45 12.09.2021
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© Photo : Primăria municipiului ChișinăuРеконструкция фонтана в парке "Долина Роз"
Реконструкция фонтана в парке Долина Роз - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Photo : Primăria municipiului Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Кишиневе появился еще один сквер с памятником жертвам одной из самых крупных атомных катастроф в истории.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в парке "Долина роз".
Чебан рассказал, что был возведен памятник, а также обустроены аллеи, система освещения, уличная мебель, камеры видеонаблюдения.
"Эта территория стала местом для отдыха", - уточнил Чебан.
Напомним, обустройство этого сквера активно проходило летом. Кроме того, в секторе Ботаника восстанавливают много других скверов и зеленых зон. Среди них - парк по ул. Сармизеджетуса, кроме того, в лесопарке "Долина роз" ведутся масштабные работы по модернизации и созданию новых мест отдыха и спортивных зон.
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
Новости Кишинева
Мэрия столицы ремонтирует парк "Бутояш"
30 августа, 19:51
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