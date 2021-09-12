https://ru.sputnik.md/20210912/ceban-skver-pamyati-zhertv-avarii-chernobylskoy-aes-44689734.html

Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС

2021-09-12T16:45+0300

2021-09-12T16:45+0300

2021-09-12T16:45+0300

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в парке "Долина роз". Чебан рассказал, что был возведен памятник, а также обустроены аллеи, система освещения, уличная мебель, камеры видеонаблюдения. "Эта территория стала местом для отдыха", - уточнил Чебан. Напомним, обустройство этого сквера активно проходило летом. Кроме того, в секторе Ботаника восстанавливают много других скверов и зеленых зон. Среди них - парк по ул. Сармизеджетуса, кроме того, в лесопарке "Долина роз" ведутся масштабные работы по модернизации и созданию новых мест отдыха и спортивных зон.

https://ru.sputnik.md/20210830/meriya-stolitsy-remontiruet-park-butoyash-44353120.html

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