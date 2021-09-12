https://ru.sputnik.md/20210912/covid-19-moldova-44692137.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Сколько новых случаев COVID-19 в Молдове 12 сентября
2021-09-12T18:03+0300
2021-09-12T18:03+0300
2021-09-12T18:08+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 213 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 189 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в воскресеньеОтмечено три случая импорта инфекции: по одному - из Румынии, Швейцарии и России. Общее число случаев заражения в стране достигло 274 812.У медработников не выявили ни одного случая заражения. За минувшие сутки проведено 2884 теста.Всего в больницах находятся 734 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 54 (из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровело 499 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 262 759.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 14 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6521.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210910/moldavskiy-minzdrav-44663090.html
https://ru.sputnik.md/20210912/vse-vaktsinatsia-koronavirus-moldova-yuridicheskoy-tochki-zreniya-44687520.html
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:03 12.09.2021 (обновлено: 18:08 12.09.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 213 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 189 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье
Отмечено три случая импорта инфекции: по одному - из Румынии, Швейцарии и России.
Общее число случаев заражения в стране достигло 274 812.
У медработников не выявили ни одного случая заражения.
За минувшие сутки проведено 2884 теста.
Всего в больницах находятся 734 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 54 (из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровело 499 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 262 759.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 14 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6521.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.