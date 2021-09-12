Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210912/covid-19-moldova-44692137.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Сколько новых случаев COVID-19 в Молдове 12 сентября
2021-09-12T18:03+0300
2021-09-12T18:08+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052965_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_f22cc4b61c5b892d76c681e77b3ac5d7.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 213 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 189 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в воскресеньеОтмечено три случая импорта инфекции: по одному - из Румынии, Швейцарии и России. Общее число случаев заражения в стране достигло 274 812.У медработников не выявили ни одного случая заражения. За минувшие сутки проведено 2884 теста.Всего в больницах находятся 734 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 54 (из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровело 499 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 262 759.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 14 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6521.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210910/moldavskiy-minzdrav-44663090.html
https://ru.sputnik.md/20210912/vse-vaktsinatsia-koronavirus-moldova-yuridicheskoy-tochki-zreniya-44687520.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052965_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_5c846372e73b4b621c50a85102e60af4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:03 12.09.2021 (обновлено: 18:08 12.09.2021)
364
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 213 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 189 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье
Отмечено три случая импорта инфекции: по одному - из Румынии, Швейцарии и России.
Общее число случаев заражения в стране достигло 274 812.
У медработников не выявили ни одного случая заражения.
За минувшие сутки проведено 2884 теста.
Всего в больницах находятся 734 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 54 (из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровело 499 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 262 759.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 14 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6521.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Медик - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Коронавирус
Молдавский Минздрав – врачам: нет прививки – нет пособий
10 сентября, 22:40
489
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Радио
Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения
15:50
396
2
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
000020
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:39Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков
19:14Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
18:51Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло
18:31Врач перечислил опасные для пожилых людей продукты
18:03Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:46Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели
17:13В Кишиневе произошло ДТП с участием скутера: водителя госпитализировали
16:45Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС
16:19Лукашенко назвал главное условие начала диалога с Западом
15:50Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения
15:22В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
15:15Врач: с депрессией после COVID-19 сталкивается все больше людей
14:45По какой цене Молдова будет покупать природный газ
14:21Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
13:55Сборная Молдовы по пляжному футболу получила бронзу чемпионата Европы
13:30Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ
13:01Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
12:33ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии
12:08Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
11:41Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблеме Днестра