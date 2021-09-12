https://ru.sputnik.md/20210912/daydzhest-nedeli-khoroshie-lyudi-i-buduschee-moldovy-44656489.html

Дайджест недели: "хорошие люди" и будущее Молдовы

Дайджест недели: "хорошие люди" и будущее Молдовы

Прошло более месяца с момента вступления в должность премьера Натальи Гаврилицы и членов ее кабинета министров: какие главные проблемы стоят перед Молдовой и... 12.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-12T11:14+0300

2021-09-12T11:14+0300

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Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию

Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией

Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. По первой "стометровке" сложно судить о действиях новой исполнительной власти в стране, но штрихи будущей политики уже просматриваются - утверждают отечественные и зарубежные эксперты, говоря о правительстве Натальи Гарилицы.В частности, пока неясно, как именно новый кабмин будет выстраивать отношения с Россией, а вопросов в двухстороннем сотрудничестве накопилось много. Это и реализация молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на российский рынок, и поставки газа, и судьба сотен тысяч мигрантов, работающих в РФ. Дипломатические ноты в разговоре пока оптимистичныНазначение нового посла Молдовы в России - важный вопрос для нашей страны и дипломатии, заявил на брифинге в пятницу глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.По его словам, любой отзыв посла или его назначение подразумевает некоторые процедуры, которые могут длиться продолжительное время, иногда от двух до трех месяцев."Мы в процессе назначения многих послов. Также мы в поиске кандидата на должность посла в России, который сможет продвигать наши интересы наиболее эффективно", - объяснил глава внешнеполитического ведомства.Попеску добавил, что имя кандидата будет названо в "подходящее время и когда будет точно известно, что определенные процедуры соблюдены".Будет ли здравый смысл? Даже если те политики в Молдове, которые не любят Россию и ориентируются на Запад, при этом сохраняют здравый смысл, то общий язык между Молдовой и Россией найти можно. Это также позволяют сделать наши экономические и культурные отношения: наши страны никогда не воевали и не противостояли в политике, мы всегда экономически только дополняли друг друга. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.По мнению Журавлева, Молдова сильнее отличается от России, чем Украина, поскольку украинский психоз во многом связан с демонстрацией отсутствующих отличий. Молдова – страна сложная, несмотря на то что она меньше, но, как ни парадоксально, именно отличия позволяют нашим странам лучше выстраивать отношения, когда не нужно доказывать нашу разность."Мы давно живем рядом, и, кроме правительства больных либералов, Россия находит общий язык с любым правительстве Молдавии", - отмечает он."Понятно, что нам ближе правительство, ориентированное на Россию, но не это главное. Главное – это здравый смысл. Если обе стороны будут защищать свои экономические интересы и находить компромиссы в экономике – остальное приложится при условии отсутствия украинского психоза. Молдавский народ всегда был силен здравым смыслом, и это пока нас спасает от активной деятельности британцев, Брюсселя и Вашингтона", - убежден эксперт."Я здесь в большей степени обращаюсь к молодежи, потому что взрослые помнят советское время и что было после, а молодежь всегда стремится к идеальной картинке – великой Украине, Молдавии или России. Не стоит упиваться картинками. Реальность - ценнее. Если у нас все будет в рамках реальности, то не будет проблем. Будут трудности, но не будет противостояния", - заключил собеседник.Выжить в геополитических водоворотахМолдова в процессе геополитических водоворотов – небольшому государству сложно во всеуслышание проявить свою позицию, сделать так, чтобы к национальным позициям прислушивались.О геополитических процессах в мире, о том, каким будет накал страстей в верхах власти в самой республике, об отношениях Кишинева и Москвы рассказал эксперт Института гуманитарно-политических исследований Российской Федерации Владимир Брутер."В России официально заявляли, что готовы работать с любым молдавским правительством, и никакой идиосинкразии перед новой властью республики в Москве нет. Вопрос в том, как себя будет вести молдавская власть, а она в этом смысле зависима от Запада. Во-вторых, она зависима от ожиданий той части, которая за нее голосовала. Поэтому говорить о том, что Молдова сможет проводить в нынешнем виде прагматичную политику по отношению к России – это излишний оптимизм", – считает Брутер.Свое мнение он объясняет тем, что "Запад еще не определился с тем, чего он хочет от нынешней Молдовы". Это, как полагает эксперт, пока открытый момент, а открыт он еще потому, что в Германии будет меняться власть.Заявления есть, действий нетСегодня очевидно, что партия PAS не заинтересована в развитии и углублении отношений с Российской Федерацией. Если говорить о сохранении отношений, то PAS заинтересована в этом лишь косметически, для создания видимости, но действующая партия не собирается наполнять эти отношения смыслом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.В вопросе экспорта молдавской продукции, по мнению Манастырлы, Санду хоть и заявляла о работе в этом направлении, но к данному моменту результатов этой работы нет."В вопросе цены на газ, который с приближением отопительного сезона становится все более актуальным, ясности тоже не видно. Конечно, от PAS хотелось бы больше ясности. Я не думаю, что участие Майи Санду в "Крымской платформе" добавит ясности в подписании нового контракта с "Газпромом", - заключил собеседник.Казус с номерамиЭксперт оценил запрет Украиной автомобильных номеров Приднестровья и рассказал, как молдавское руководство может умиротворить жителей региона."Я расцениваю это как неприкрытое давление, причем давление с двух сторон – со стороны Кишинева и Киева, и рассматриваю его негативно. Если мирным путем и благожелательностью хотят завоевать доверие жителей Приднестровья, то зачем в таком случае их блокировать, лишая возможности ездить в Одесскую область?" - задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Он допустил, что молдавское руководство может предпринимать определенные меры, но они неэффективны и лишь порождают еще большую напряженные отношения с Приднестровьем. Подобного рода меры будут только сильнее озлоблять людей как против Украины, так и против Молдовы.Чтобы граждане Приднестровья, продолжил Безпалько, наоборот, воспринимали бы Молдову как очень комфортное место, куда хочется переехать и жить, с которым хочется связать свою жизнь и получить гражданство."Но, поскольку молдавское руководство, договорившись с украинским, выступает как определенного рода инструмент блокады Приднестровья, у жителей возникают ровно противоположные чувства", - заключил собеседник.Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам.Как решить проблему? Решение о запрете въезда на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами вызывает недоумение. Такое мнение озвучила в эфире студии Sputnik Молдова директор ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.Как отметила Урсул, для транспортников самым больным вопросом стало то, что нейтральные номера не могут быть использованы в любой коммерческой деятельности."Это, по сути, стало причиной того, что приднестровские перевозчики были вынуждены приостановить свою деятельность в направлении международных перевозок. Это колоссальный удар, потому что пандемия 2020 года существенно пошатнула отрасль пассажирских перевозок. Сейчас, со второй половины 2021 года, стали предприниматься шаги по постепенному восстановлению. Все возлагали большие надежды на международные перевозки. У нас есть перевозчики, которые выполняют рейсы в РФ на автобусах с приднестровскими номерами", – отметила Урсул.Она считает, что решение Киева о запрете въезда на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами, по сути, перекрыло существенную статью доходов для этих перевозчиков.При этом она обратила внимание на то, что Кишинев направил ноту Киеву с целью отложить эту меру. "По сути, страна, которая является участником переговорного процесса, игнорирует мнение двух сторон, которые должны быть примерены... Как наблюдатель может принимать такие решения, если обе стороны конфликта в этом мнении едины?" – отметила Урсул.Напоминаем, что с 1 сентября на Украину запрещен доступ автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, и для транспортных средств с нейтральными номерными знаками.

https://ru.sputnik.md/20210904/pochemu-sandu-ne-smozhet-poekhat-russia-blizhayshee-vremya-44484677.html

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правительство, молдова, политика, власть, геополитика