https://ru.sputnik.md/20210912/dtp-pridnestrove-pyanyy-voditel-pokinul-mesto-avarii-44685676.html

ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии

ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии

ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии

2021-09-12T12:33+0300

2021-09-12T12:33+0300

2021-09-12T12:33+0300

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. На автодороге между Григориополем и селом Колосов произошло ДТП, сообщили в МВД Приднестровья. По данным следствия, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, в результате машина перевернулась. "Житель села Карманово 26 лет покинул место ДТП. Спустя непродолжительное время сотрудники ГАИ нашли водителя. От молодого человека исходил запах алкоголя, при этом выяснилось, что автомобилем он управлял без прав", - говорится в сообщении МВД. Как отметили правоохранители, медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.Мужчине грозит наказание за пьяную езду, без водительского удостоверения, а также за бегство с места ДТП.

https://ru.sputnik.md/20210909/grazhdanin-moldovy-pogib-dtp-na-trasse-italiy-44616955.html

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