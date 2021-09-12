https://ru.sputnik.md/20210912/kakaya-pogoda-zhdet-nas-osenyu-utochneniya-sinoptikov-44693185.html

Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков

Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков

Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков

2021-09-12T19:39+0300

2021-09-12T19:39+0300

2021-09-12T19:39+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. В Молдове ожидается осень с температурой воздуха в пределах нормы, но с небольшим количеством осадков, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.Синоптик отметил, что средние температуры, скорее всего, останутся в пределах нормы для осени в нашем регионе. Однако осадков будет меньше обычного. Метеоролог также объяснил более холодную погоду, которая была зафиксирована ночью в начале осени. По его словам, это связано с циклоном, который принес низкие тепловые показатели. Рошка уточнил, что заморозки для начала сентября были аномальными для этого периода, но подобное уже было зафиксировано в 80-х годах . "Когда циклон прошел недалеко от нашей территории, он оставил за собой след холодного воздуха, после чего в северной части Европы, точнее, в Арктике, образовался антициклон, который увеличился в размерах и повлиял на нашу территорию. Соответственно, в нашей стране температуры были ниже, чем должны быть обычно", - заключил специалист.

https://ru.sputnik.md/20210907/prognoz-pogody-moldove-zamorozki-44535967.html

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2021

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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прогноз погоды