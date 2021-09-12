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https://ru.sputnik.md/20210912/kakaya-pogoda-zhdet-nas-osenyu-utochneniya-sinoptikov-44693185.html
Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков
Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков
Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков
2021-09-12T19:39+0300
2021-09-12T19:39+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. В Молдове ожидается осень с температурой воздуха в пределах нормы, но с небольшим количеством осадков, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.Синоптик отметил, что средние температуры, скорее всего, останутся в пределах нормы для осени в нашем регионе. Однако осадков будет меньше обычного. Метеоролог также объяснил более холодную погоду, которая была зафиксирована ночью в начале осени. По его словам, это связано с циклоном, который принес низкие тепловые показатели. Рошка уточнил, что заморозки для начала сентября были аномальными для этого периода, но подобное уже было зафиксировано в 80-х годах . "Когда циклон прошел недалеко от нашей территории, он оставил за собой след холодного воздуха, после чего в северной части Европы, точнее, в Арктике, образовался антициклон, который увеличился в размерах и повлиял на нашу территорию. Соответственно, в нашей стране температуры были ниже, чем должны быть обычно", - заключил специалист.
https://ru.sputnik.md/20210907/prognoz-pogody-moldove-zamorozki-44535967.html
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прогноз погоды

Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков

19:39 12.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausToamna
Toamna - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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Какие сюрпризы преподнесет погода жителям Молдовы осенью.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. В Молдове ожидается осень с температурой воздуха в пределах нормы, но с небольшим количеством осадков, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.
Синоптик отметил, что средние температуры, скорее всего, останутся в пределах нормы для осени в нашем регионе. Однако осадков будет меньше обычного.
"Среднее значение для осеннего сезона должно колебаться между 8 и 11 градусами Цельсия. В этих пределах тепло должно быть. Если говорить об осадках, то их может быть недостаточно. Если у нас должно быть от 100 до 135 миллиметров осадков, то мы ожидаем, что они будут на 25% меньше", - рассказал Рокка.
Метеоролог также объяснил более холодную погоду, которая была зафиксирована ночью в начале осени.
По его словам, это связано с циклоном, который принес низкие тепловые показатели.
Рошка уточнил, что заморозки для начала сентября были аномальными для этого периода, но подобное уже было зафиксировано в 80-х годах .
"Когда циклон прошел недалеко от нашей территории, он оставил за собой след холодного воздуха, после чего в северной части Европы, точнее, в Арктике, образовался антициклон, который увеличился в размерах и повлиял на нашу территорию. Соответственно, в нашей стране температуры были ниже, чем должны быть обычно", - заключил специалист.
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Самый точный прогноз погоды: по Молдове ударят заморозки
7 сентября, 07:00
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