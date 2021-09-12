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Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо
Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо
Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо
2021-09-12T08:57+0300
2021-09-12T08:57+0300
здоровье
врач
мясо
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Кардиолог Асият Хачирова в интервью радио Sputnik рассказала, каким способам приготовления мяса стоит отдавать предпочтение."Самые здоровые, диетические методы приготовления – это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо", – отметила она.Популярный способ приготовления мяса в мангале на открытом огне – тоже хороший вариант, если соблюдать определенные условия.Врач добавил, что приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.Некоторые люди считают вредным красное мясо, содержащее белок миоглобин, продолжила врач-диетолог. К нему обычно относят баранину, говядину, свинину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса красноватого оттенка."Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила Асият Хачирова.Она советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.
https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html
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врач, мясо

Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо

08:57 12.09.2021
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© Sputnik / OsmatescoКак Кишинев празднует День города 2019
Как Кишинев празднует День города 2019 - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Osmatesco
Одним из секретов полезного мяса является правильный маринад.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Кардиолог Асият Хачирова в интервью радио Sputnik рассказала, каким способам приготовления мяса стоит отдавать предпочтение.
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"Самые здоровые, диетические методы приготовления – это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо", – отметила она.
Популярный способ приготовления мяса в мангале на открытом огне – тоже хороший вариант, если соблюдать определенные условия.
"Открытый огонь – это лучше в разы, чем жаренье на масле. Главное, использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза", – считает Асият Хачирова.
Врач добавил, что приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.
Некоторые люди считают вредным красное мясо, содержащее белок миоглобин, продолжила врач-диетолог. К нему обычно относят баранину, говядину, свинину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса красноватого оттенка.
"Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила Асият Хачирова.
Она советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.
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