https://ru.sputnik.md/20210912/kardiolog-rasskazala-kak-prigotovit-poleznoe-myaso-44653919.html

Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо

Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо

Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо

2021-09-12T08:57+0300

2021-09-12T08:57+0300

2021-09-12T08:57+0300

здоровье

врач

мясо

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Кардиолог Асият Хачирова в интервью радио Sputnik рассказала, каким способам приготовления мяса стоит отдавать предпочтение."Самые здоровые, диетические методы приготовления – это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо", – отметила она.Популярный способ приготовления мяса в мангале на открытом огне – тоже хороший вариант, если соблюдать определенные условия.Врач добавил, что приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.Некоторые люди считают вредным красное мясо, содержащее белок миоглобин, продолжила врач-диетолог. К нему обычно относят баранину, говядину, свинину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса красноватого оттенка."Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила Асият Хачирова.Она советует есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.

https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html

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врач, мясо