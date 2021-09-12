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В Кишиневе произошло ДТП с участием скутера: водителя госпитализировали
В Кишиневе произошло ДТП с участием скутера: водителя госпитализировали
В Кишиневе произошло ДТП с участием скутера: водителя госпитализировали
2021-09-12T17:13+0300
2021-09-12T17:13+0300
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Серьезная авария произошла в Кишиневе, в секторе Буюканы. Столкновение произошло между авто марки BMW и скутером. Как сообщает корреспондент Sputnik Молдова с места происшествия, все случилось на перекрестке улиц Алба Юлия и Ион Пеливан. Водитель скутера получил серьезные травмы, его увезла скорая помощь. Сообщается, что на данном перекрестке ненадолго было затруднено движение, поскольку экипаж скорой помощи перегородил дорогу троллейбусу и другому транспорту.
https://ru.sputnik.md/20210912/dtp-pridnestrove-pyanyy-voditel-pokinul-mesto-avarii-44685676.html
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в молдове, кишинев, молдова, дтп

В Кишиневе произошло ДТП с участием скутера: водителя госпитализировали

17:13 12.09.2021
14
© Sputnik / OsmatescoДТП
ДТП - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Водителя скутера госпитализировали с травмами.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Серьезная авария произошла в Кишиневе, в секторе Буюканы. Столкновение произошло между авто марки BMW и скутером.
Как сообщает корреспондент Sputnik Молдова с места происшествия, все случилось на перекрестке улиц Алба Юлия и Ион Пеливан.
Водитель скутера получил серьезные травмы, его увезла скорая помощь.
Сообщается, что на данном перекрестке ненадолго было затруднено движение, поскольку экипаж скорой помощи перегородил дорогу троллейбусу и другому транспорту.
Accident în regiunea transnistreană - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Общество
ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии
12:33
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