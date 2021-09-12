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Лукашенко назвал главное условие начала диалога с Западом
Лукашенко назвал главное условие начала диалога с Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова начать диалог с Западом по вопросам нелегальной миграции
2021-09-12T16:19+0300
2021-09-12T16:19+0300
в мире
александр лукашенко
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КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова начать диалог с Западом по вопросам нелегальной миграции, но разговор не получится до тех пор, пока с Минска не будут сняты санкции, передает РИА Новости."Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но, пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко журналистам. Таким образом он прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией на границе ЕС, отметив, что в данном случае мяч – на стороне западных партнеров.Президент также обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Белоруссии не переживают о новых возможных ограничениях."Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ru.sputnik.md/20210909/trekhchasovaya-beseda-peregovory-putina-i-lukashenko-v-kremle-zavershilis-44634748.html
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в мире, александр лукашенко

Лукашенко назвал главное условие начала диалога с Западом

16:19 12.09.2021
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© RIA Novosti БелТА / Перейти в фотобанкAleksandr Lukașenko
Aleksandr Lukașenko - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© RIA Novosti БелТА
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Один из главных вопросов возможного обсуждения - нелегальная миграция.
КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова начать диалог с Западом по вопросам нелегальной миграции, но разговор не получится до тех пор, пока с Минска не будут сняты санкции, передает РИА Новости.
"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но, пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко журналистам. Таким образом он прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией на границе ЕС, отметив, что в данном случае мяч – на стороне западных партнеров.
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
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Президент также обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Белоруссии не переживают о новых возможных ограничениях.
"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", - подчеркнул белорусский лидер.
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