https://ru.sputnik.md/20210912/lukashenko-nazval-glavnoe-uslovie-nachala-dialoga-s-zapadom-44689866.html

Лукашенко назвал главное условие начала диалога с Западом

Лукашенко назвал главное условие начала диалога с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова начать диалог с Западом по вопросам нелегальной миграции

2021-09-12T16:19+0300

2021-09-12T16:19+0300

2021-09-12T16:19+0300

в мире

александр лукашенко

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КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова начать диалог с Западом по вопросам нелегальной миграции, но разговор не получится до тех пор, пока с Минска не будут сняты санкции, передает РИА Новости."Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но, пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил Лукашенко журналистам. Таким образом он прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией на границе ЕС, отметив, что в данном случае мяч – на стороне западных партнеров.Президент также обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Белоруссии не переживают о новых возможных ограничениях."Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ru.sputnik.md/20210909/trekhchasovaya-beseda-peregovory-putina-i-lukashenko-v-kremle-zavershilis-44634748.html

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в мире, александр лукашенко