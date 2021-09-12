https://ru.sputnik.md/20210912/massovye-protesty-frantsia-politsiya-vodomety-slezotochivyy-gaz-44685344.html

Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ

Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ

Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ

2021-09-12T13:30+0300

2021-09-12T13:30+0300

2021-09-12T13:31+0300

видео

франция

массовый протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0c/44684154_2:0:1182:664_1920x0_80_0_0_394e5ca7c9bffa5eb091043112e53167.jpg

В масштабных акциях протеста против санитарных пропусков по всей Франции приняли участие более 120 тысяч человек. На улицы в Париже вышли 19 тысяч, передает РИА Новости.Около 70 человек задержаны на акции протеста против санитарных пропусков в Париже.Манифестация, организованная по призыву "желтых жилетов", сопровождалась масштабными беспорядками, правоохранители применяли слезоточивый газ и водомет.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для путешествий на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирус или подтверждение перенесения заболевания.

франция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, франция, массовый протест