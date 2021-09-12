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Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ
Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ
Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ
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видео
франция
массовый протест
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В масштабных акциях протеста против санитарных пропусков по всей Франции приняли участие более 120 тысяч человек. На улицы в Париже вышли 19 тысяч, передает РИА Новости.Около 70 человек задержаны на акции протеста против санитарных пропусков в Париже.Манифестация, организованная по призыву "желтых жилетов", сопровождалась масштабными беспорядками, правоохранители применяли слезоточивый газ и водомет.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для путешествий на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирус или подтверждение перенесения заболевания.
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Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ

13:30 12.09.2021 (обновлено: 13:31 12.09.2021)
135
© Ruptly
В масштабных акциях протеста против санитарных пропусков по всей Франции приняли участие более 120 тысяч человек. На улицы в Париже вышли 19 тысяч, передает РИА Новости.
Около 70 человек задержаны на акции протеста против санитарных пропусков в Париже.
Манифестация, организованная по призыву "желтых жилетов", сопровождалась масштабными беспорядками, правоохранители применяли слезоточивый газ и водомет.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для путешествий на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирус или подтверждение перенесения заболевания.
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