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Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблеме Днестра
Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблеме Днестра
Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблеме Днестра
2021-09-12T11:41+0300
2021-09-12T11:41+0300
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание для обсуждения проблемы реки Днестр. Такое решение было принято во время визита в Кишинев заместителя премьер-министра Украины, министра по вопросам временно оккупированных территорий, сопредседателя молдавско-украинской межправительственной комиссии Алексея Резникова.В рамках визита состоялась встреча с вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским с участием вице-премьера Андрея Спину, министра окружающей среды Юлианы Кантаражиу и министра экономики Серджиу Гайбу. Повышенное внимание было уделено вопросу защиты реки Днестр и экологическим аспектам работы Днестровского гидроэнергетического комплекса. В свою очередь Резников заверил и подчеркнул, что "Украина, как и Молдова, заинтересована в качестве воды реки Днестр и не допустит ее ухудшения - ни с точки зрения качества, ни с точки зрения заиления. "Днестр - источник питьевой воды как для граждан Республики Молдова, так и для граждан Украины", - отметил Резников.Стороны договорились в ближайшее время провести совместное заседание по этим вопросам.Также на встрече обсуждались темы продвижения политики реинтеграции Молдовы и достижение цели окончательного и устойчивого урегулирования конфликтов.
https://ru.sputnik.md/20210910/voronin-stroitelstvo-ges-44656745.html
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в молдове, украина, молдова, днестр, гэс

Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблеме Днестра

11:41 12.09.2021
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Nistru - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Власти двух государств обсудят состояние реки и проблему строительства Новоднестровской ГЭС на Днестре.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание для обсуждения проблемы реки Днестр. Такое решение было принято во время визита в Кишинев заместителя премьер-министра Украины, министра по вопросам временно оккупированных территорий, сопредседателя молдавско-украинской межправительственной комиссии Алексея Резникова.
В рамках визита состоялась встреча с вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским с участием вице-премьера Андрея Спину, министра окружающей среды Юлианы Кантаражиу и министра экономики Серджиу Гайбу.
Повышенное внимание было уделено вопросу защиты реки Днестр и экологическим аспектам работы Днестровского гидроэнергетического комплекса.
"Учитывая, что Днестр является рекой, которая пересекает территорию двух государств, в наших общих интересах продолжать диалог, сотрудничать и обеспечивать хорошее качество воды и ее достаточное количество для всех", - заявила на встрече Кантаражиу.
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В свою очередь Резников заверил и подчеркнул, что "Украина, как и Молдова, заинтересована в качестве воды реки Днестр и не допустит ее ухудшения - ни с точки зрения качества, ни с точки зрения заиления.
"Днестр - источник питьевой воды как для граждан Республики Молдова, так и для граждан Украины", - отметил Резников.
Стороны договорились в ближайшее время провести совместное заседание по этим вопросам.
Также на встрече обсуждались темы продвижения политики реинтеграции Молдовы и достижение цели окончательного и устойчивого урегулирования конфликтов.
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