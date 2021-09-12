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Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
Обратитесь к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке. 12.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-12T19:14+0300
2021-09-12T19:14+0300
здоровье
сердце
кардиолог
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КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Врач-кардиолог Заур Шугушев перечислил три основных симптома, которые могут стать предвестником болезней сердца и сосудов, передает РИА Новости.По словам специалиста, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, особенно во время физических нагрузок.
https://ru.sputnik.md/20210730/alkogol-oserdtse-43438744.html
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сердце, кардиолог

Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу

19:14 12.09.2021
258
CC BY-SA 4.0 / Irfansevket2905 / Инфаркт, архивное фото
Инфаркт, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Irfansevket2905 /
Обратитесь к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке.
КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Врач-кардиолог Заур Шугушев перечислил три основных симптома, которые могут стать предвестником болезней сердца и сосудов, передает РИА Новости.
По словам специалиста, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.
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Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, особенно во время физических нагрузок.
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