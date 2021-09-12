https://ru.sputnik.md/20210912/nazvany-tri-opasnykh-simptoma-pri-kotorykh-sleduet-obratitsya-k-kardiologu-44692836.html

Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу

Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу

Обратитесь к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке. 12.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-12T19:14+0300

2021-09-12T19:14+0300

2021-09-12T19:14+0300

здоровье

сердце

кардиолог

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КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Врач-кардиолог Заур Шугушев перечислил три основных симптома, которые могут стать предвестником болезней сердца и сосудов, передает РИА Новости.По словам специалиста, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, особенно во время физических нагрузок.

https://ru.sputnik.md/20210730/alkogol-oserdtse-43438744.html

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сердце, кардиолог