https://ru.sputnik.md/20210912/nazvany-tri-opasnykh-simptoma-pri-kotorykh-sleduet-obratitsya-k-kardiologu-44692836.html
Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
Обратитесь к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке. 12.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-12T19:14+0300
2021-09-12T19:14+0300
2021-09-12T19:14+0300
здоровье
сердце
кардиолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2682/99/26829982_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_aecacb395f8ca90f77a380546b52143b.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Врач-кардиолог Заур Шугушев перечислил три основных симптома, которые могут стать предвестником болезней сердца и сосудов, передает РИА Новости.По словам специалиста, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, особенно во время физических нагрузок.
https://ru.sputnik.md/20210730/alkogol-oserdtse-43438744.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2682/99/26829982_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_282fdb86dee968f81c880ad6748c8979.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сердце, кардиолог
Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
Обратитесь к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке.
КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik.
Врач-кардиолог Заур Шугушев перечислил три основных симптома, которые могут стать предвестником болезней сердца и сосудов, передает РИА Новости
.
По словам специалиста, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.
Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, особенно во время физических нагрузок.