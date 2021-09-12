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По какой цене Молдова будет покупать природный газ
По какой цене Молдова будет покупать природный газ
Эксперт на видео рассказал, по какой цене Молдова будет покупать природный газ
2021-09-12T14:45+0300
2021-09-12T14:45+0300
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в молдове
россия
газпром
цена на газ
"молдовагаз"
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Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. Руководитель аналитического управления российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы.На вопрос о том, от чего зависит цена на газ – от политических аспектов или экономических, эксперт отметил, что "здесь, наверное, коррелируют друг с другом два аспекта – это политика и в любом случае экономика, но экономического содержания в вопросе газа, конечно, больше"."Экономики, исходя из общемировых тенденций, наверное, должно быть больше", - сказал Пасечник.По его мнению, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно, поэтому рассуждать в этом вопросе можно до бесконечности."Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.
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Алена Матвеева
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в молдове, россия, газпром, цена на газ, "молдовагаз", видео

По какой цене Молдова будет покупать природный газ

14:45 12.09.2021
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© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности считает, что, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно.
Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. Руководитель аналитического управления российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы.
На вопрос о том, от чего зависит цена на газ – от политических аспектов или экономических, эксперт отметил, что "здесь, наверное, коррелируют друг с другом два аспекта – это политика и в любом случае экономика, но экономического содержания в вопросе газа, конечно, больше".
"Экономики, исходя из общемировых тенденций, наверное, должно быть больше", - сказал Пасечник.
По его мнению, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно, поэтому рассуждать в этом вопросе можно до бесконечности.
"Что касается нынешней цены на газ, то, вероятно, здесь будет какая-то индексация с учетом мировой конъюнктуры изменения цен на газ, но вряд ли она будет какой-то суперпрогрессивной. Я думаю, что решения могут быть компромиссными", - заключил собеседник.
"Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.
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