https://ru.sputnik.md/20210912/po-kakoy-tsene-moldova-budet-pokupat-prirodnyy-gaz-44687022.html

По какой цене Молдова будет покупать природный газ

По какой цене Молдова будет покупать природный газ

Эксперт на видео рассказал, по какой цене Молдова будет покупать природный газ

2021-09-12T14:45+0300

2021-09-12T14:45+0300

2021-09-12T14:45+0300

радио

в молдове

россия

газпром

цена на газ

"молдовагаз"

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Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. Руководитель аналитического управления российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы.На вопрос о том, от чего зависит цена на газ – от политических аспектов или экономических, эксперт отметил, что "здесь, наверное, коррелируют друг с другом два аспекта – это политика и в любом случае экономика, но экономического содержания в вопросе газа, конечно, больше"."Экономики, исходя из общемировых тенденций, наверное, должно быть больше", - сказал Пасечник.По его мнению, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно, поэтому рассуждать в этом вопросе можно до бесконечности."Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года. Срок действия этого соглашения истекает 30 сентября 2021 года, и совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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