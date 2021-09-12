https://ru.sputnik.md/20210912/pochemu-moldova-ne-kontroliruet-rynok-covid-19-44680825.html
Эксперт: почему Молдова не контролирует "рынок COVID-19"
Эксперт: почему Молдова не контролирует "рынок COVID-19"
Эксперт: почему Молдова не контролирует "рынок COVID-19"
2021-09-12T07:30+0300
2021-09-12T07:30+0300
2021-09-12T07:30+0300
экономика
в молдове
молдова
сергей унгуряну
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Молдавские фармацевтические компании нуждаются в строгом государственном контроле, потому что непонятно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. В настоящее время государство не может с этим справиться. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сержиу Унгуряну."Сейчас во главе угла стоят врачи и фармацевтические компании, поэтому проверять их не модно. Несмотря на это, мы должны учитывать этот вопрос, так как все, кто пересекает границу, должны проходить тесты. Не может быть так, что, установив единую стоимость тестирования COVID-19 во всех центрах, никто не знает, куда уходят эти деньги", - считает эксперт.В заключение Унгуряну предложил адресовать этот вопрос в Минздрав, который может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении анализов, а также представить данные о расходах на выплату заработной платы врачам, потому что граждане должны понимать индустрию COVID-19. Помимо этого, Унгуряну считает странным, что ПЦР-тесты везде стоят 800 леев, не больше и не меньше. В этом смысле создается впечатление, что большие деньги, которые тратятся в этой сфере, не входят в бюджет страны.
https://ru.sputnik.md/20210910/taktika-vaktsinatsia-44664629.html
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в молдове, молдова, сергей унгуряну
Эксперт: почему Молдова не контролирует "рынок COVID-19"
Эксперт объяснил, в какой "мутной воде" сейчас работают молдавские фармацевтические компании, и предложил государству установить жесткий контроль в этой сфере.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik.
Молдавские фармацевтические компании нуждаются в строгом государственном контроле, потому что непонятно, как они распределяют свои расходы на тесты, маски и все, что связано с коронавирусом. В настоящее время государство не может с этим справиться. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Сержиу Унгуряну.
"Сейчас во главе угла стоят врачи и фармацевтические компании, поэтому проверять их не модно. Несмотря на это, мы должны учитывать этот вопрос, так как все, кто пересекает границу, должны проходить тесты. Не может быть так, что, установив единую стоимость тестирования COVID-19 во всех центрах, никто не знает, куда уходят эти деньги", - считает эксперт.
В заключение Унгуряну предложил адресовать этот вопрос в Минздрав, который может предоставить гражданам финансовый отчет о стоимости и хранении анализов, а также представить данные о расходах на выплату заработной платы врачам, потому что граждане должны понимать индустрию COVID-19.
Помимо этого, Унгуряну считает странным, что ПЦР-тесты везде стоят 800 леев, не больше и не меньше. В этом смысле создается впечатление, что большие деньги, которые тратятся в этой сфере, не входят в бюджет страны.