Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210912/pogodnye-rekordy-moldovy-12-sentyabrya-44681033.html
Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
2021-09-12T00:01+0300
2021-09-12T00:01+0300
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/01/31872369_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cd0622d70cff5d47223a8e2ee2fe2df.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +30,9 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы 12 сентября зафиксировали в 1951 году. Воздух на то число прогрелся всего до +5,6 градуса.Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
https://ru.sputnik.md/20210911/prognoz-pogody-44660192.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/01/31872369_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_af230831c4812b56720e206cd7953aa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды

Погодные рекорды Молдовы 12 сентября

00:01 12.09.2021
97
© Sputnik / Mihai CarausПрирода
Природа - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +30,9 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы 12 сентября зафиксировали в 1951 году. Воздух на то число прогрелся всего до +5,6 градуса.
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть
Вчера, 07:00
293
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
ВчераВзять Бога за горло
ВчераКрики, огонь, дым и стрельба - архивные кадры теракта 11 сентября
ВчераЗаинтересованы ли в партии PAS в развитии и углублении отношений с Россией
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВ Кишиневе мужчина взял в заложники двух человек: вмешалась полиция
ВчераВ память о жертвах 9/11
ВчераПравительство разработает карту внешней помощи и проведет конференцию доноров
ВчераГлава Эстонии: Киев находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС
ВчераВ какие страны можно ездить с сертификатами о вакцинации из Молдовы
ВчераУченые назвали наиболее живучий штамм COVID-19
ВчераЗахарова: компании - разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном
ВчераВ МИДЕИ обновили правила въезда в другие страны для граждан Молдовы
ВчераОтношения с Западом и Востоком и ЧП в здравоохранении: итоги недели в Молдове
ВчераСборная Молдовы по пляжному футболу не прошла в финал чемпионата Европы
ВчераВсемирному фонду дикой природы - 60 лет. Самые "влюбленные" кадры WWF
ВчераПервые лица Молдовы почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года в США
ВчераВоронин рассказал, будет ли объединение Партии коммунистов и Партии социалистов
Вчера"На языке музыки" - в Кишиневе и Тирасполе прошли концерты в рамках культурного проекта
ВчераПримар Кишинева принял участие в инвестиционном форуме в Киеве