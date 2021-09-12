https://ru.sputnik.md/20210912/pogodnye-rekordy-moldovy-12-sentyabrya-44681033.html

Погодные рекорды Молдовы 12 сентября

Погодные рекорды Молдовы 12 сентября

Погодные рекорды Молдовы 12 сентября

2021-09-12T00:01+0300

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2021-09-12T00:01+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +30,9 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы 12 сентября зафиксировали в 1951 году. Воздух на то число прогрелся всего до +5,6 градуса.Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

https://ru.sputnik.md/20210911/prognoz-pogody-44660192.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды