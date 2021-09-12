https://ru.sputnik.md/20210912/pogodnye-rekordy-moldovy-12-sentyabrya-44681033.html
Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
2021-09-12T00:01+0300
2021-09-12T00:01+0300
2021-09-12T00:01+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +30,9 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы 12 сентября зафиксировали в 1951 году. Воздух на то число прогрелся всего до +5,6 градуса.Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
https://ru.sputnik.md/20210911/prognoz-pogody-44660192.html
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Юлия Липовая
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прогноз погоды
Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +30,9 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы 12 сентября зафиксировали в 1951 году. Воздух на то число прогрелся всего до +5,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.