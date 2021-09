https://ru.sputnik.md/20210912/poka-vse-spali-nagrada-oleshko-ot-putina-itogi-venetsianskogo-festivalya-i-situatsiya-s-covid-44681681.html

Пока все спали: награда Олешко от Путина, итоги Венецианского фестиваля и ситуация с COVID

Пока все спали: награда Олешко от Путина, итоги Венецианского фестиваля и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 12.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-12T08:29+0300

2021-09-12T08:29+0300

2021-09-12T08:45+0300

КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Уроженец Кишинева, российский актер театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко указом президента России Владимиром Путина был удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". О радостном событии Олешко рассказал на своей странице в Facebook."Нечаянная радость! Узнал только что. Благодарю президента России В. В. Путина за высокую оценку моего скромного труда. Благодарю Государственный академический театр им Е. Б. Вахтангова, директора театра К. И. Крока и всех, кто меня поддерживает. Спасибо большое, дорогие зрители, за доброе отношение и внимание!" - поделился эмоциями актер.Александр Олешко - уроженец Кишинева. Он родился в молдавской столице 23 июля 1976 года. В 1991 году перебрался в Москву, где поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства и окончил его с отличием. В 1999-м закончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. С того же года стал работать в труппе Московского академического театра сатиры. С 2000 по 2010 год играл в труппе Московского театра "Современник". В 2018 году принят в труппу театра Евгения Вахтангова.Жюри Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премийГран-при жюри кинофестиваля получила автобиографическая "Рука Бога" итальянца Паоло Соррентино, передает РИА Новости.Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за картину "Сила собаки" (The Power of the Dog)."Золотого льва" получил французский фильм "Событие", который сняла режиссер Одри Диван.Картина, действие которой происходит во Франции в 60-х годах, рассказывает о студентке, решающей прервать беременность с помощью нелегального аборта.Пенелопа Крус завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Обладателем "Кубка Вольпи" и лучшим актером признан Джон Арчилла за работу в фильме "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.Мэгги Джилленхол получила приз за лучший сценарий в фильме "Незнакомая дочь" по роману Элены Ферранте. Специальный приз жюри вручен фильму "Дыра" итальянца Микеланджело Фраммартино. Премией за лучший дебют имени Марчелло Мастроянни отмечен Филиппо Скотти за роль в фильме Соррентино.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 224,2 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 224 266 731. Из них 4 624 806 человек скончались.В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 681 новый случай инфицирования COVID-19, из которых 568 – у невакцинированных.Общее число случаев заражения в стране достигло 274 599.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 15 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6507.

