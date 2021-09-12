https://ru.sputnik.md/20210912/proverki-vzryv-botanika-44692942.html

Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло

Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло

Закончились проверки после взрыва на Ботанике:что произошло

2021-09-12T18:51+0300

2021-09-12T18:51+0300

2021-09-12T18:51+0300

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Тревога из-за предполагаемого взрыва на Ботанике оказалось ложной. Это подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь Гегинспектората чрезвычайных ситуаций МВД Лилиана Пушкашу. Она рассказала, что после проверок ответственных служб взрыв в Кишиневе не подтвердился. Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения о взрыве в секторе Ботаника, возле стадиона "Зимбру". Некоторые пользователи писали, что слышали два сильных хлопка.На место предполагаемого взрыва отправились спасатели и другие службы. Ранее в ГИЧС сообщили, что информации о пострадавших или каких-либо повреждениях зданий нет.

https://ru.sputnik.md/20210912/botanika-progremel-vzryv-sluzhby-vyyasnyayut-prichinu-44689367.html

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