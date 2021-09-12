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Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло
Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло
Закончились проверки после взрыва на Ботанике:что произошло
2021-09-12T18:51+0300
2021-09-12T18:51+0300
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взрыв
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Тревога из-за предполагаемого взрыва на Ботанике оказалось ложной. Это подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь Гегинспектората чрезвычайных ситуаций МВД Лилиана Пушкашу. Она рассказала, что после проверок ответственных служб взрыв в Кишиневе не подтвердился. Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения о взрыве в секторе Ботаника, возле стадиона "Зимбру". Некоторые пользователи писали, что слышали два сильных хлопка.На место предполагаемого взрыва отправились спасатели и другие службы. Ранее в ГИЧС сообщили, что информации о пострадавших или каких-либо повреждениях зданий нет.
https://ru.sputnik.md/20210912/botanika-progremel-vzryv-sluzhby-vyyasnyayut-prichinu-44689367.html
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в молдове, взрыв, кишинев, молдова

Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло

18:51 12.09.2021
520
© Sputnik / Mihai CarausПожарные
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
После сообщения о сильном взрыве на Ботанике спасатели и другие ответственные службы проверили информацию.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Тревога из-за предполагаемого взрыва на Ботанике оказалось ложной. Это подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь Гегинспектората чрезвычайных ситуаций МВД Лилиана Пушкашу.
Она рассказала, что после проверок ответственных служб взрыв в Кишиневе не подтвердился.
Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения о взрыве в секторе Ботаника, возле стадиона "Зимбру". Некоторые пользователи писали, что слышали два сильных хлопка.
Пожарные - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Новости Кишинева
В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
15:22
739
4
На место предполагаемого взрыва отправились спасатели и другие службы.
Ранее в ГИЧС сообщили, что информации о пострадавших или каких-либо повреждениях зданий нет.
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