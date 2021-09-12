https://ru.sputnik.md/20210912/proverki-vzryv-botanika-44692942.html
Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло
Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло
Закончились проверки после взрыва на Ботанике:что произошло
2021-09-12T18:51+0300
2021-09-12T18:51+0300
2021-09-12T18:51+0300
новости кишинева
в молдове
взрыв
кишинев
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44538084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_073d51079b1fffab64b79dd684132ee5.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Тревога из-за предполагаемого взрыва на Ботанике оказалось ложной. Это подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь Гегинспектората чрезвычайных ситуаций МВД Лилиана Пушкашу. Она рассказала, что после проверок ответственных служб взрыв в Кишиневе не подтвердился. Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения о взрыве в секторе Ботаника, возле стадиона "Зимбру". Некоторые пользователи писали, что слышали два сильных хлопка.На место предполагаемого взрыва отправились спасатели и другие службы. Ранее в ГИЧС сообщили, что информации о пострадавших или каких-либо повреждениях зданий нет.
https://ru.sputnik.md/20210912/botanika-progremel-vzryv-sluzhby-vyyasnyayut-prichinu-44689367.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44538084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a72134cac6711b2ff3b3194234f3a01a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, взрыв, кишинев, молдова
Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло
После сообщения о сильном взрыве на Ботанике спасатели и другие ответственные службы проверили информацию.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Тревога из-за предполагаемого взрыва на Ботанике оказалось ложной. Это подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь Гегинспектората чрезвычайных ситуаций МВД Лилиана Пушкашу.
Она рассказала, что после проверок ответственных служб взрыв в Кишиневе не подтвердился.
Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения о взрыве в секторе Ботаника, возле стадиона "Зимбру". Некоторые пользователи писали, что слышали два сильных хлопка.
На место предполагаемого взрыва отправились спасатели и другие службы.
Ранее в ГИЧС сообщили, что информации о пострадавших или каких-либо повреждениях зданий нет.