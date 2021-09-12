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"Шериф" - календарь выступлений в Лиге чемпионов
"Шериф" - календарь выступлений в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Шериф" проведет ряд матчей в лиге чемпионов. 12.09.2021, Sputnik Молдова
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"Шериф" - календарь выступлений в Лиге чемпионов

10:20 12.09.2021
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Футбольный клуб "Шериф" проведет ряд матчей в лиге чемпионов.
Шериф в Лиге чемпионов УЕФА - Sputnik Молдова
Шериф в Лиге чемпионов УЕФА (МОБ) - Sputnik Молдова
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