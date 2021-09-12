https://ru.sputnik.md/20210912/srednie-tseny-vyrosli-avguste-na-4-64-44685981.html
Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
Средние цены выросли в августе на 4,64% - что подорожало больше всего
2021-09-12T13:01+0300
2021-09-12T13:01+0300
2021-09-12T13:07+0300
экономика
в молдове
национальное бюро статистики
молдова
цены
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Непродовольственные товары стали дороже почти на 7%, причем рост произошел в основном за счет увеличения цен на топливо и строительные материалы примерно на 18%. Такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС). По данным бюро, продовольственные товары стали почти на 5% дороже, чем в августе 2020 года."Самые высокие цены были зафиксированы на нефть - почти 48% и яйца - более 30%. Вместо этого фрукты и овощи подешевели на 4% и 8% соответственно", - свидетельствуют данные отчета Нацбюро статистики.При этом стоимость услуг немного выросла, на 1%, учитывая, что подешевели газ и электричество. Ранее Национальный банк принял решение с 6 сентября повысить базовую ставку на один процентный пункт - с 3,65 до 4,65% - в связи с инфляционным давлением, а также с рисками и неопределенностями, вызванными развитием пандемической ситуации. НБМ прогнозирует непрерывный рост инфляции до конца 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20210608/natsionalnyy-bank-moldovy-prinyal-reshenie-chto-izmenitsya-35046659.html
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в молдове, национальное бюро статистики, молдова, цены
Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
13:01 12.09.2021 (обновлено: 13:07 12.09.2021)
В августе средние цены выросли на 4,64% по сравнению с прошлым годом, непродовольственные товары стали дороже.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Непродовольственные товары стали дороже почти на 7%, причем рост произошел в основном за счет увеличения цен на топливо и строительные материалы примерно на 18%. Такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
По данным бюро, продовольственные товары стали почти на 5% дороже, чем в августе 2020 года.
"Самые высокие цены были зафиксированы на нефть - почти 48% и яйца - более 30%. Вместо этого фрукты и овощи подешевели на 4% и 8% соответственно", - свидетельствуют данные отчета Нацбюро статистики.
При этом стоимость услуг немного выросла, на 1%, учитывая, что подешевели газ и электричество.
Ранее Национальный банк принял решение с 6 сентября повысить базовую ставку на один процентный пункт - с 3,65 до 4,65% - в связи с инфляционным давлением, а также с рисками и неопределенностями, вызванными развитием пандемической ситуации.
НБМ прогнозирует непрерывный рост инфляции до конца 2022 года.