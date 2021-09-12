https://ru.sputnik.md/20210912/srednie-tseny-vyrosli-avguste-na-4-64-44685981.html

Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего

Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего

Средние цены выросли в августе на 4,64% - что подорожало больше всего

2021-09-12T13:01+0300

2021-09-12T13:01+0300

2021-09-12T13:07+0300

экономика

в молдове

национальное бюро статистики

молдова

цены

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Непродовольственные товары стали дороже почти на 7%, причем рост произошел в основном за счет увеличения цен на топливо и строительные материалы примерно на 18%. Такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС). По данным бюро, продовольственные товары стали почти на 5% дороже, чем в августе 2020 года."Самые высокие цены были зафиксированы на нефть - почти 48% и яйца - более 30%. Вместо этого фрукты и овощи подешевели на 4% и 8% соответственно", - свидетельствуют данные отчета Нацбюро статистики.При этом стоимость услуг немного выросла, на 1%, учитывая, что подешевели газ и электричество. Ранее Национальный банк принял решение с 6 сентября повысить базовую ставку на один процентный пункт - с 3,65 до 4,65% - в связи с инфляционным давлением, а также с рисками и неопределенностями, вызванными развитием пандемической ситуации. НБМ прогнозирует непрерывный рост инфляции до конца 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20210608/natsionalnyy-bank-moldovy-prinyal-reshenie-chto-izmenitsya-35046659.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, национальное бюро статистики, молдова, цены