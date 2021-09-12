Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210912/srednie-tseny-vyrosli-avguste-na-4-64-44685981.html
Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
Средние цены выросли в августе на 4,64% - что подорожало больше всего
2021-09-12T13:01+0300
2021-09-12T13:07+0300
экономика
в молдове
национальное бюро статистики
молдова
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2433/47/24334733_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_44a48ee48ce4d4b4850933119bc93c8b.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Непродовольственные товары стали дороже почти на 7%, причем рост произошел в основном за счет увеличения цен на топливо и строительные материалы примерно на 18%. Такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС). По данным бюро, продовольственные товары стали почти на 5% дороже, чем в августе 2020 года."Самые высокие цены были зафиксированы на нефть - почти 48% и яйца - более 30%. Вместо этого фрукты и овощи подешевели на 4% и 8% соответственно", - свидетельствуют данные отчета Нацбюро статистики.При этом стоимость услуг немного выросла, на 1%, учитывая, что подешевели газ и электричество. Ранее Национальный банк принял решение с 6 сентября повысить базовую ставку на один процентный пункт - с 3,65 до 4,65% - в связи с инфляционным давлением, а также с рисками и неопределенностями, вызванными развитием пандемической ситуации. НБМ прогнозирует непрерывный рост инфляции до конца 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20210608/natsionalnyy-bank-moldovy-prinyal-reshenie-chto-izmenitsya-35046659.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2433/47/24334733_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_b04404e9b418664e09913e1076a108e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, национальное бюро статистики, молдова, цены

Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего

13:01 12.09.2021 (обновлено: 13:07 12.09.2021)
237
© Sputnik / Miroslav RotariСупермаркет
Супермаркет - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В августе средние цены выросли на 4,64% по сравнению с прошлым годом, непродовольственные товары стали дороже.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Непродовольственные товары стали дороже почти на 7%, причем рост произошел в основном за счет увеличения цен на топливо и строительные материалы примерно на 18%. Такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
По данным бюро, продовольственные товары стали почти на 5% дороже, чем в августе 2020 года.
"Самые высокие цены были зафиксированы на нефть - почти 48% и яйца - более 30%. Вместо этого фрукты и овощи подешевели на 4% и 8% соответственно", - свидетельствуют данные отчета Нацбюро статистики.
При этом стоимость услуг немного выросла, на 1%, учитывая, что подешевели газ и электричество.
Национальный банк Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 08.06.2021
Экономика
Национальный банк Молдовы принял решение: что изменится
8 июня, 18:39
573
Ранее Национальный банк принял решение с 6 сентября повысить базовую ставку на один процентный пункт - с 3,65 до 4,65% - в связи с инфляционным давлением, а также с рисками и неопределенностями, вызванными развитием пандемической ситуации.
НБМ прогнозирует непрерывный рост инфляции до конца 2022 года.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:21Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
13:55Сборная Молдовы по пляжному футболу получила бронзу чемпионата Европы
13:30Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ
13:01Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
12:33ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии
12:08Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
11:41Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблеме Днестра
11:14Дайджест недели: "хорошие люди" и будущее Молдовы
10:48Возвращение боевой реликвии
10:20"Шериф" - календарь выступлений в Лиге чемпионов
09:53Трагедия в Хынчештах: мужчина убил свою невесту и совершил самоубийство
09:25Где в Кишиневе 12 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
08:57Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо
08:29Пока все спали: награда Олешко от Путина, итоги Венецианского фестиваля и ситуация с COVID
08:00Степанюк: Украина ущемляет права молдаван
07:30Эксперт: почему Молдова не контролирует "рынок COVID-19"
07:00Самый точный прогноз погоды: когда начнет холодать
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
ВчераВзять Бога за горло
ВчераКрики, огонь, дым и стрельба - архивные кадры теракта 11 сентября