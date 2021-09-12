https://ru.sputnik.md/20210912/stepanyuk-ukraina-uschemlyaet-prava-moldavan-44459208.html

Степанюк: Украина ущемляет права молдаван

Степанюк: Украина ущемляет права молдаван

Экс-вице-премьер обозначил круг острых вопросов, которые возникли у Молдовы с Украиной, и о которых все предпочитают молчать.

2021-09-12T08:00+0300

2021-09-12T08:00+0300

2021-09-12T08:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44459393_0:133:640:493_1920x0_80_0_0_d925ad377845366b5c7a5333be93aa6f.jpg

Степанюк: Украина ущемляет права молдаван Степанюк: Украина ущемляет права молдаван

В последнее время гражданское общество хранит молчание о проблемах Молдовы на Украине – речь идет об исчезающей реке Днестр, защите молдавского рынка и ущемлении прав украинских молдаван и румын, где в рамках оптимизации закрывают школы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер, историк Виктор Степанюк.Степанюк напомнил и о недавнем съезде диаспор. Молдавская диаспора представляет для страны большой интерес, но также стоит найти решение и для этнических молдаван Украины, Белоруссии и России для защиты их культурно-лингвистических и образовательных прав."В России этнические молдаване изучают историю Молдовы и молдавский язык. На Украине их интегрируют в украинское общество, но этнически и культурно их относят к Молдове. Сейчас начались ущемления, и о них уже говорят и пишут молдаване Украины, у которых есть свои представители в местных органах власти и депутаты в Раде", - заключил собеседник.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио