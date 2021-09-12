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Степанюк: Украина ущемляет права молдаван
Степанюк: Украина ущемляет права молдаван
Экс-вице-премьер обозначил круг острых вопросов, которые возникли у Молдовы с Украиной, и о которых все предпочитают молчать.
2021-09-12T08:00+0300
2021-09-12T08:00+0300
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Степанюк: Украина ущемляет права молдаван
Степанюк: Украина ущемляет права молдаван
В последнее время гражданское общество хранит молчание о проблемах Молдовы на Украине – речь идет об исчезающей реке Днестр, защите молдавского рынка и ущемлении прав украинских молдаван и румын, где в рамках оптимизации закрывают школы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер, историк Виктор Степанюк.Степанюк напомнил и о недавнем съезде диаспор. Молдавская диаспора представляет для страны большой интерес, но также стоит найти решение и для этнических молдаван Украины, Белоруссии и России для защиты их культурно-лингвистических и образовательных прав."В России этнические молдаване изучают историю Молдовы и молдавский язык. На Украине их интегрируют в украинское общество, но этнически и культурно их относят к Молдове. Сейчас начались ущемления, и о них уже говорят и пишут молдаване Украины, у которых есть свои представители в местных органах власти и депутаты в Раде", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Степанюк: Украина ущемляет права молдаван

08:00 12.09.2021
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Радио
Степанюк: Украина ущемляет права молдаван
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экс-вице-премьер обозначил круг острых вопросов, которые возникли у Молдовы к Украине и о которых все предпочитают молчать.
В последнее время гражданское общество хранит молчание о проблемах Молдовы на Украине – речь идет об исчезающей реке Днестр, защите молдавского рынка и ущемлении прав украинских молдаван и румын, где в рамках оптимизации закрывают школы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер, историк Виктор Степанюк.
"Сейчас молдавская и румынская культуры на Украине оказались в еще более неудобном положении. Эта проблема нуждается в том, чтобы за нее без притворства взялись общественные организации и такие молдавские министерства, как Министерство иностранных дел, Министерство образования и само правительство", - считает эксперт.
Степанюк напомнил и о недавнем съезде диаспор. Молдавская диаспора представляет для страны большой интерес, но также стоит найти решение и для этнических молдаван Украины, Белоруссии и России для защиты их культурно-лингвистических и образовательных прав.
"В России этнические молдаване изучают историю Молдовы и молдавский язык. На Украине их интегрируют в украинское общество, но этнически и культурно их относят к Молдове. Сейчас начались ущемления, и о них уже говорят и пишут молдаване Украины, у которых есть свои представители в местных органах власти и депутаты в Раде", - заключил собеседник.
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