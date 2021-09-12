https://ru.sputnik.md/20210912/talantlivye-i-yarkie---startoval-novyy-vypusk-vokalnogo-konkursa-ty-super-44692347.html

Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"

Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"

Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта вышел в эфир 5 сентября. 12.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-12T20:02+0300

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культура

в мире

конкурс нтв и sputnik "ты супер!"

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Новый выпуск очередного сезона вокального конкурса "Ты супер" собрал одних из самых одаренных, целеустремленных и харизматичных участников со всего мира. За их выступлениями следят тысячи людей из разных стран, ведь все хотят наблюдать, как появляются настоящие звезды.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

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в мире, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", видео