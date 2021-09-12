Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"
Микрофон - Sputnik Молдова, 1920
Культура
Все о культуре, музыке, театре, живописи и модных трендах в Молдове и в мире – читайте на Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210912/talantlivye-i-yarkie---startoval-novyy-vypusk-vokalnogo-konkursa-ty-super-44692347.html
Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"
Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"
Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта вышел в эфир 5 сентября. 12.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-12T20:02+0300
2021-09-12T20:02+0300
культура
в мире
конкурс нтв и sputnik "ты супер!"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0c/44691714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5191ce69dcc2f2c629fceaa6ef234fb.jpg
Новый выпуск очередного сезона вокального конкурса "Ты супер" собрал одних из самых одаренных, целеустремленных и харизматичных участников со всего мира. За их выступлениями следят тысячи людей из разных стран, ведь все хотят наблюдать, как появляются настоящие звезды.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
LIVE: Юбилейный сезон конкурса "Ты Супер!"
LIVE: Юбилейный сезон конкурса "Ты Супер!"
2021-09-12T20:02+0300
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0c/44691714_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_863131b2521101c5abea69cdc028ed85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", видео

Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"

20:02 12.09.2021
851
© НТВ
Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта вышел в эфир 5 сентября.
Новый выпуск очередного сезона вокального конкурса "Ты супер" собрал одних из самых одаренных, целеустремленных и харизматичных участников со всего мира. За их выступлениями следят тысячи людей из разных стран, ведь все хотят наблюдать, как появляются настоящие звезды.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"
19:39Какая погода ждет нас осенью: уточнения синоптиков
19:14Названы три опасных симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
18:51Закончились проверки после сообщения о взрыве на Ботанике: что произошло
18:31Врач перечислил опасные для пожилых людей продукты
18:03Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:46Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели
17:13В Кишиневе произошло ДТП с участием скутера: водителя госпитализировали
16:45Чебан показал обустроенный сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС
16:19Лукашенко назвал главное условие начала диалога с Западом
15:50Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения
15:22В секторе Ботаника прогремел взрыв: службы выясняют причину
15:15Врач: с депрессией после COVID-19 сталкивается все больше людей
14:45По какой цене Молдова будет покупать природный газ
14:21Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
13:55Сборная Молдовы по пляжному футболу получила бронзу чемпионата Европы
13:30Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ
13:01Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
12:33ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии
12:08Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями