https://ru.sputnik.md/20210912/talantlivye-i-yarkie---startoval-novyy-vypusk-vokalnogo-konkursa-ty-super-44692347.html
Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"
Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"
Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта вышел в эфир 5 сентября. 12.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-12T20:02+0300
2021-09-12T20:02+0300
2021-09-12T20:02+0300
культура
в мире
конкурс нтв и sputnik "ты супер!"
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Новый выпуск очередного сезона вокального конкурса "Ты супер" собрал одних из самых одаренных, целеустремленных и харизматичных участников со всего мира. За их выступлениями следят тысячи людей из разных стран, ведь все хотят наблюдать, как появляются настоящие звезды.Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
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LIVE: Юбилейный сезон конкурса "Ты Супер!"
LIVE: Юбилейный сезон конкурса "Ты Супер!"
2021-09-12T20:02+0300
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PT1S
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в мире, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", видео
Талантливые и яркие - стартовал новый выпуск вокального конкурса "Ты супер"
Первый выпуск юбилейного пятого сезона телепроекта вышел в эфир 5 сентября.
Новый выпуск очередного сезона вокального конкурса "Ты супер" собрал одних из самых одаренных, целеустремленных и харизматичных участников со всего мира. За их выступлениями следят тысячи людей из разных стран, ведь все хотят наблюдать, как появляются настоящие звезды.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ
и международным информационным агентством
и радио Sputnik
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.