https://ru.sputnik.md/20210912/tochnyy-prognoz-pogody-44680642.html
Самый точный прогноз погоды: когда начнет холодать
Самый точный прогноз погоды: когда начнет холодать
Самый точный прогноз погоды на 13 и 14 сентября Gismeteo
2021-09-12T07:00+0300
2021-09-12T07:00+0300
2021-09-12T07:00+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 сентября: ночью от +12 до +14, днем от +25 до +27.Далее в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 17 сентября воздух прогреется до +29 днем, а ночью ожидается до +14. Немного похолодает 18 сентября, днем будет до +25. Праздники и народные приметыПравославная церковь 12 сентября почитает память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.Народные приметы говорят, что если в этот день птицы высоко кружат и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и продолжительной. Люди верили, что теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает хороший урожай в следующем году.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: когда начнет холодать
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КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 сентября: ночью от +12 до +14, днем от +25 до +27.
Далее в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 17 сентября воздух прогреется до +29 днем, а ночью ожидается до +14. Немного похолодает 18 сентября, днем будет до +25.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 12 сентября почитает память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.
Народные приметы говорят, что если в этот день птицы высоко кружат и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и продолжительной. Люди верили, что теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает хороший урожай в следующем году.