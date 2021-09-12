https://ru.sputnik.md/20210912/tragediya-hincesti-muzhchina-ubil-vozlyublennuyu-44683108.html

Трагедия в Хынчештах: мужчина убил свою невесту и совершил самоубийство

Трагедия в Хынчештах: мужчина убил свою невесту и совершил самоубийство

Трагедия в Хынчештах: мужчина убил возлюбленную и совершил самоубийство

2021-09-12T09:53+0300

2021-09-12T09:53+0300

2021-09-12T09:54+0300

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Страшный случай произошел в Хынчештстком районе. Молодой человек застрелил свою возлюбленную, а затем сам совершил суицид. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным следствия, все произошло в 01.16, когда полицейским сообщили, что в одном из домов был слышен шум, похожий на выстрел.Как добавили в ГИП, молодой человек угрожал всем смертью, после чего 53-летний хозяин дома сбежал из помещения и в это время услышал несколько выстрелов. По данным полиции, в доме обнаружили два тела - 23-летней застреленной девушки и молодого человека, который совершил суицид. Известно, что мужчина законно владел оружием. Молодые люди были в отношениях и планировали пожениться. Ранее под наблюдением полиции они не были, оба имели положительную характеристику. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.

https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html

https://ru.sputnik.md/20210804/derzhal-zalozhnikakh-detej-muzhchina-feleshty-moldova-43548974.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, хынчешты, убийство