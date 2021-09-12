https://ru.sputnik.md/20210912/tragediya-hincesti-muzhchina-ubil-vozlyublennuyu-44683108.html
Трагедия в Хынчештах: мужчина убил свою невесту и совершил самоубийство
Трагедия в Хынчештах: мужчина убил свою невесту и совершил самоубийство
Трагедия в Хынчештах: мужчина убил возлюбленную и совершил самоубийство
2021-09-12T09:53+0300
2021-09-12T09:53+0300
2021-09-12T09:54+0300
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Страшный случай произошел в Хынчештстком районе. Молодой человек застрелил свою возлюбленную, а затем сам совершил суицид. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным следствия, все произошло в 01.16, когда полицейским сообщили, что в одном из домов был слышен шум, похожий на выстрел.Как добавили в ГИП, молодой человек угрожал всем смертью, после чего 53-летний хозяин дома сбежал из помещения и в это время услышал несколько выстрелов. По данным полиции, в доме обнаружили два тела - 23-летней застреленной девушки и молодого человека, который совершил суицид. Известно, что мужчина законно владел оружием. Молодые люди были в отношениях и планировали пожениться. Ранее под наблюдением полиции они не были, оба имели положительную характеристику. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.
https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html
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в молдове, молдова, хынчешты, убийство
Трагедия в Хынчештах: мужчина убил свою невесту и совершил самоубийство
09:53 12.09.2021 (обновлено: 09:54 12.09.2021)
Между молодыми людьми произошла ссора.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Страшный случай произошел в Хынчештстком районе. Молодой человек застрелил свою возлюбленную, а затем сам совершил суицид. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, все произошло в 01.16, когда полицейским сообщили, что в одном из домов был слышен шум, похожий на выстрел.
"Установлено, что за час до этого в дом звонившего в полицию пришел 28-летний мужчина, друг дочери хозяина. После чего спонтанно возник конфликт между отцом и гостем", - говорится в полиции.
Как добавили в ГИП, молодой человек угрожал всем смертью, после чего 53-летний хозяин дома сбежал из помещения и в это время услышал несколько выстрелов.
По данным полиции, в доме обнаружили два тела - 23-летней застреленной девушки и молодого человека, который совершил суицид.
Известно, что мужчина законно владел оружием. Молодые люди были в отношениях и планировали пожениться.
Ранее под наблюдением полиции они не были, оба имели положительную характеристику. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.