https://ru.sputnik.md/20210912/vaktsinatsiya-po-mestu-raboty-mobilnyy-punkt-mogut-priglasit-rabotodateli-44691855.html

Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели

Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели

Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели

2021-09-12T17:46+0300

2021-09-12T17:46+0300

2021-09-12T17:48+0300

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения объявило, что все руководители предприятий, как государственных, так и частных, могут организовать вакцинацию своих сотрудников. Как отметили в Минздраве, для этого нужно обратиться в Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое организует прибытие мобильной бригады для иммунизации. Такую помощь можно заказать по "зеленой линии" НАОЗ - 0800 123 00.Также по ссылке можно найти другие номера ответственных в центрах общественного здоровья. Ранее стало известно, что в Кишиневе мобильные пункты могут быть приглашены к учебным заведениям для вакцинации педагогов.

https://ru.sputnik.md/20210910/moldavskiy-minzdrav-44663090.html

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, молдова, вакцинация