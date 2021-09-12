https://ru.sputnik.md/20210912/vaktsinatsiya-po-mestu-raboty-mobilnyy-punkt-mogut-priglasit-rabotodateli-44691855.html
Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели
Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели
Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели
2021-09-12T17:46+0300
2021-09-12T17:46+0300
2021-09-12T17:48+0300
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения объявило, что все руководители предприятий, как государственных, так и частных, могут организовать вакцинацию своих сотрудников. Как отметили в Минздраве, для этого нужно обратиться в Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое организует прибытие мобильной бригады для иммунизации. Такую помощь можно заказать по "зеленой линии" НАОЗ - 0800 123 00.Также по ссылке можно найти другие номера ответственных в центрах общественного здоровья. Ранее стало известно, что в Кишиневе мобильные пункты могут быть приглашены к учебным заведениям для вакцинации педагогов.
https://ru.sputnik.md/20210910/moldavskiy-minzdrav-44663090.html
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в молдове, молдова, вакцинация
Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели
17:46 12.09.2021 (обновлено: 17:48 12.09.2021)
Работодатели, которые хотят мотивировать своих сотрудников пройти иммунизацию и организовать процесс вакцинации прямо на работе, могут сделать это, запросив приезд мобильного пункта иммунизации.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения объявило, что все руководители предприятий, как государственных, так и частных, могут организовать вакцинацию своих сотрудников.
Как отметили в Минздраве, для этого нужно обратиться в Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое организует прибытие мобильной бригады для иммунизации.
Такую помощь можно заказать по "зеленой линии" НАОЗ - 0800 123 00.
Также по ссылке
можно найти другие номера ответственных в центрах общественного здоровья.
Ранее стало известно, что в Кишиневе мобильные пункты могут быть приглашены к учебным заведениям для вакцинации педагогов.