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Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
2021-09-12T12:08+0300
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коронавирус
нидерланды
вакцинация
иммунитет
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КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. Проведенное в Нидерландах научное исследование впервые показало, что вакцины от коронавируса эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, передает РИА Новости со ссылкой на издание Volkskrant.Данные были получены после проведения масштабного национального исследования в рамках сотрудничества между Медицинским центром университета Амстердама и сетью банков крови Sanquin. Ученые изучили эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.Исследование, как сообщает издание, показало, что организм большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации от коронавируса вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организм здоровых людей.По словам иммунолога Тако Кауперса, руководившего исследованием, его результаты намного "превзошли ожидания".Они уже переданы в Минздрав Нидерландов.
https://ru.sputnik.md/20210805/otkaz-vaktsina-khronicheskie-zabolevania-43582949.html
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нидерланды, вакцинация, иммунитет

Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями

12:08 12.09.2021 (обновлено: 12:11 12.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ученые из Нидерландов изучили эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.
КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. Проведенное в Нидерландах научное исследование впервые показало, что вакцины от коронавируса эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, передает РИА Новости со ссылкой на издание Volkskrant.
Данные были получены после проведения масштабного национального исследования в рамках сотрудничества между Медицинским центром университета Амстердама и сетью банков крови Sanquin. Ученые изучили эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.
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Исследование, как сообщает издание, показало, что организм большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации от коронавируса вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организм здоровых людей.

По словам иммунолога Тако Кауперса, руководившего исследованием, его результаты намного "превзошли ожидания".

Они уже переданы в Минздрав Нидерландов.
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