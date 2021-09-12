https://ru.sputnik.md/20210912/vaktsiny-covid-effektivny-autoimmunnye-zabolevaniya-44677579.html

Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями

Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями

вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями

2021-09-12T12:08+0300

2021-09-12T12:08+0300

2021-09-12T12:11+0300

коронавирус

нидерланды

вакцинация

иммунитет

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КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. Проведенное в Нидерландах научное исследование впервые показало, что вакцины от коронавируса эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, передает РИА Новости со ссылкой на издание Volkskrant.Данные были получены после проведения масштабного национального исследования в рамках сотрудничества между Медицинским центром университета Амстердама и сетью банков крови Sanquin. Ученые изучили эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.Исследование, как сообщает издание, показало, что организм большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации от коронавируса вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организм здоровых людей.По словам иммунолога Тако Кауперса, руководившего исследованием, его результаты намного "превзошли ожидания".Они уже переданы в Минздрав Нидерландов.

https://ru.sputnik.md/20210805/otkaz-vaktsina-khronicheskie-zabolevania-43582949.html

нидерланды

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нидерланды, вакцинация, иммунитет