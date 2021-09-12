https://ru.sputnik.md/20210912/vnimanie-voditeli-radary-politsii-44688174.html

Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список

Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список

Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список

2021-09-12T14:21+0300

2021-09-12T14:21+0300

2021-09-12T14:21+0300

общество

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молдова

радары

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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Национальный инспекторат общественного порядка Молдовы продолжает кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно". В связи с этим на дорогах и трассах страны установлено несколько радаров для отслеживания скорости движения. Радары установлены на следующих трассах: М-2 - село Александру чел Бун; М-3 - между селами Светлый - Балабану; М-3 - между селами Балабану - Алуату - Кириловка;М-5 - Крива - Бельцы - Кишинев, в городе Купчинь; М-5 - село Реча, Рышканский район; Р-6 - Кишинев - Орхей - Бельцы;Р-6 - Кишинев - Орхей - Бельцы (Бельцкая кольцевая дорога); Р-7 - село Згурица, Дрокийский район;Р-13 - Флорешты, проспект Викторией, село Мэркулешть; R-14 - Гиндешты, село Гура Каменчий; R-14 - Продэнешты, Кэпрешть, Домулжены; Р-28 - километры 10-15;Р-34 - километры 99 - 500 до 105; R-34 - село Кирканы - Третешты;Р-34 - село Крихана-Веке, села Пашканы и Манта; Региональная дорога G-56: R6 - Препелица - Бэлэшешты;мун. Бельцы - улицы Дечебал, Н.Иорга, Ю. Гагарин; Сороки - объездная дорога; Кагул - улицы М. Витязул, шоссе Скея, И. Спирин; Бричанский район - город Бричаны, села Белевинецы, Новые Крэкушены;города Чадыр-Лунга и Сынжерей (улица Индепенденцей); Чимишлия - улицы Четатя Албэ и Штефан чел Маре;Дрокия - улица Буданов; Село Яргара Леовского района.В то же время полиция призвала водителей информировать о ситуации на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров. Кампания продлится до 30 сентября.

https://ru.sputnik.md/20210910/vnimanie-voditelyam-kishineve-po-strane-prokhodyat-reydy-44639757.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, полиция, молдова, радары