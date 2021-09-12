Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210912/vnimanie-voditeli-radary-politsii-44688174.html
Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
2021-09-12T14:21+0300
2021-09-12T14:21+0300
общество
в молдове
полиция
молдова
радары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/03/33128456_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e8f2aa8b326f18d5f4c1d381c48ac3b2.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Национальный инспекторат общественного порядка Молдовы продолжает кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно". В связи с этим на дорогах и трассах страны установлено несколько радаров для отслеживания скорости движения. Радары установлены на следующих трассах: М-2 - село Александру чел Бун; М-3 - между селами Светлый - Балабану; М-3 - между селами Балабану - Алуату - Кириловка;М-5 - Крива - Бельцы - Кишинев, в городе Купчинь; М-5 - село Реча, Рышканский район; Р-6 - Кишинев - Орхей - Бельцы;Р-6 - Кишинев - Орхей - Бельцы (Бельцкая кольцевая дорога); Р-7 - село Згурица, Дрокийский район;Р-13 - Флорешты, проспект Викторией, село Мэркулешть; R-14 - Гиндешты, село Гура Каменчий; R-14 - Продэнешты, Кэпрешть, Домулжены; Р-28 - километры 10-15;Р-34 - километры 99 - 500 до 105; R-34 - село Кирканы - Третешты;Р-34 - село Крихана-Веке, села Пашканы и Манта; Региональная дорога G-56: R6 - Препелица - Бэлэшешты;мун. Бельцы - улицы Дечебал, Н.Иорга, Ю. Гагарин; Сороки - объездная дорога; Кагул - улицы М. Витязул, шоссе Скея, И. Спирин; Бричанский район - город Бричаны, села Белевинецы, Новые Крэкушены;города Чадыр-Лунга и Сынжерей (улица Индепенденцей); Чимишлия - улицы Четатя Албэ и Штефан чел Маре;Дрокия - улица Буданов; Село Яргара Леовского района.В то же время полиция призвала водителей информировать о ситуации на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров. Кампания продлится до 30 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210910/vnimanie-voditelyam-kishineve-po-strane-prokhodyat-reydy-44639757.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/03/33128456_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2989346ff5117836d77a1731579310d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, полиция, молдова, радары

Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список

14:21 12.09.2021
15
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция в Белоруссии
Милиция в Белоруссии - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Полиция продолжает кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно ".
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Национальный инспекторат общественного порядка Молдовы продолжает кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно". В связи с этим на дорогах и трассах страны установлено несколько радаров для отслеживания скорости движения.

Радары установлены на следующих трассах:

М-2 - село Александру чел Бун;
М-3 - между селами Светлый - Балабану;
М-3 - между селами Балабану - Алуату - Кириловка;
М-5 - Крива - Бельцы - Кишинев, в городе Купчинь;
М-5 - село Реча, Рышканский район;
Р-6 - Кишинев - Орхей - Бельцы;
Р-6 - Кишинев - Орхей - Бельцы (Бельцкая кольцевая дорога);
Р-7 - село Згурица, Дрокийский район;
Р-13 - Флорешты, проспект Викторией, село Мэркулешть;
R-14 - Гиндешты, село Гура Каменчий;
R-14 - Продэнешты, Кэпрешть, Домулжены;
Р-28 - километры 10-15;
Р-34 - километры 99 - 500 до 105;
R-34 - село Кирканы - Третешты;
Р-34 - село Крихана-Веке, села Пашканы и Манта;
Региональная дорога G-56: R6 - Препелица - Бэлэшешты;
мун. Бельцы - улицы Дечебал, Н.Иорга, Ю. Гагарин;
Сороки - объездная дорога;
Кагул - улицы М. Витязул, шоссе Скея, И. Спирин;
Бричанский район - город Бричаны, села Белевинецы, Новые Крэкушены;
города Чадыр-Лунга и Сынжерей (улица Индепенденцей);
Чимишлия - улицы Четатя Албэ и Штефан чел Маре;
Дрокия - улица Буданов;
Село Яргара Леовского района.
Poliția patrulare - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Общество
Кампания "Снизь скорость. Спеши медленно!" - где располагаются радары полиции
10 сентября, 10:18
283
В то же время полиция призвала водителей информировать о ситуации на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.
Кампания продлится до 30 сентября.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:21Внимание, водители: где находятся радары полиции - полный список
13:55Сборная Молдовы по пляжному футболу получила бронзу чемпионата Европы
13:30Массовые протесты во Франции - полиция применила водометы и слезоточивый газ
13:01Средние цены в августе выросли на 4,64% - что подорожало больше всего
12:33ДТП в Приднестровье: пьяный водитель покинул место аварии
12:08Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
11:41Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблеме Днестра
11:14Дайджест недели: "хорошие люди" и будущее Молдовы
10:48Возвращение боевой реликвии
10:20"Шериф" - календарь выступлений в Лиге чемпионов
09:53Трагедия в Хынчештах: мужчина убил свою невесту и совершил самоубийство
09:25Где в Кишиневе 12 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
08:57Кардиолог рассказала, как приготовить полезное мясо
08:29Пока все спали: награда Олешко от Путина, итоги Венецианского фестиваля и ситуация с COVID
08:00Степанюк: Украина ущемляет права молдаван
07:30Эксперт: почему Молдова не контролирует "рынок COVID-19"
07:00Самый точный прогноз погоды: когда начнет холодать
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 сентября
ВчераВзять Бога за горло
ВчераКрики, огонь, дым и стрельба - архивные кадры теракта 11 сентября