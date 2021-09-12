https://ru.sputnik.md/20210912/vozvraschenie-boevoy-relikvii-44682658.html

Возвращение боевой реликвии

Возвращение боевой реликвии

Молдавские поисковики помогли вернуть в семью награду героя Великой Отечественной войны. 12.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-12T10:48+0300

2021-09-12T10:48+0300

2021-09-12T10:48+0300

общество

медаль

великая отечественная война

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КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Молдавская земля хранит в себе немало тайн. За свою многовековую историю она вобрала в себя множество свидетельств великих эпох, свершений, артефактов. Спустя годы они иногда исподволь, а иногда благодаря усилиям неутомимых искателей - археологов и поисковиков - напоминают ныне живущим о великой истории нашей страны.Более 30 лет назад жительница города Новые Анены Наталья Вачевич, работая на своем приусадебном участке, обнаружила неприметный кружок, напоминавший металлическую крышку. Очистив находку от земли, она прочитала выбитые на одной из сторон металлического кружка буквы на русском языке " За боевые заслуги". Чуть ниже - скрещенные клинок и винтовка и аббревиатура "СССР". Наталья держала в руках награду времен войны. Чья она, кому и за какие подвиги была вручена и как теперь отыскать героя? Долгие годы Наталья хранила найденную медаль, не зная, к кому обратиться за помощью. Узнав о работе молдавских поисковых отрядов, она сообщила о своей находке поисковикам отряда "Август", который возглавляет житель Новых Анен Василий Сеньковский. За годы работы поисковики вернули в семьи немало фронтовых реликвий, найденных на молдавский земле. В ходе архивных поисковых работ удалось узнать, что медаль "За боевые заслуги" номер 2631675 была вручена орудийному номеру первой батареи 406-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 60-й гвардейской дивизионной артиллерийской бригады, гвардии рядовому Ивану Тимофеевичу Безусенко, уроженцу села Фырладаны Бендерского района (ныне Каушанского) Молдавской ССР.Выдержка из наградного листа:" Наградить красноармейца Безусенко Ивана Тимофеевича за то, что в боях за город Трайзен 27.4.45 в трудных условиях горно-лесистой местности, несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь, подносил боеприпасы к орудию, стоящему на прямой наводке, чем обеспечивал ведение огня".Иван Безусенко пришел с фронта живым, после войны возвратился в родную Молдавию, трудился в колхозе. К сожалению, он не дожил до наших дней, а потому загадка потери им боевой награды, заслуженной в жарком бою у города Трайзен в апреле 1945 года, так и останется неразгаданной. В Фырладанах живет дочь солдата Нина Ивановна. В минувшие выходные Наталья Вачевич в сопровождении поисковиков "Августа" передала найденную медаль дочери героя. Нина Ивановна эмоционально поблагодарила всех, кто занимался возвращением награды. Сегодня она уже сама бабушка, и для правнуков гвардии рядового Безусенко его медаль " За боевые заслуги" станет семейной реликвией.

https://ru.sputnik.md/20210507/moldavskie-poiskoviki-udostoeny-nagrad-ministerstva-oborony-34654375.html

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Алексей Петрович https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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медаль, великая отечественная война