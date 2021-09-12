https://ru.sputnik.md/20210912/vrach-depressiya-vyzdorovlenie-covid-19-lyudi-44665365.html
Врач: с депрессией после COVID-19 сталкивается все больше людей
Врач: с депрессией после COVID-19 сталкивается все больше людей
Определенное психическое состояние и плохое настроение могут стать причинами, увеличивающими риск заражения коронавирусом
2021-09-12T15:15+0300
2021-09-12T15:15+0300
2021-09-12T15:17+0300
коронавирус
вирус
заражение
выздоровление
депрессия
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КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Определенное психическое состояние и плохое настроение могут стать причинами, увеличивающими риск заражения коронавирусом, передает РИА Новости. Об этом предупредила инфекционист Светлана Малиновская.По словам специалиста, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунитет. На фоне страха, паники и стресса защитные силы организма понижаются. Врач уверена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на умственные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.
https://ru.sputnik.md/20210909/rossia-razrabotka-vaktsina-vid-koronavirus-44616075.html
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вирус, заражение, выздоровление, депрессия
Врач: с депрессией после COVID-19 сталкивается все больше людей
15:15 12.09.2021 (обновлено: 15:17 12.09.2021)
Также специалисты сообщают о рисках заражения коронавирусом из-за плохого настроения.
КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik.
Определенное психическое состояние и плохое настроение могут стать причинами, увеличивающими риск заражения коронавирусом, передает РИА Новости
. Об этом предупредила инфекционист Светлана Малиновская.
По словам специалиста, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунитет. На фоне страха, паники и стресса защитные силы организма понижаются. Врач уверена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.
Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.
Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на умственные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.