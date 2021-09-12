https://ru.sputnik.md/20210912/vrach-depressiya-vyzdorovlenie-covid-19-lyudi-44665365.html

Врач: с депрессией после COVID-19 сталкивается все больше людей

Врач: с депрессией после COVID-19 сталкивается все больше людей

Определенное психическое состояние и плохое настроение могут стать причинами, увеличивающими риск заражения коронавирусом

2021-09-12T15:15+0300

2021-09-12T15:15+0300

2021-09-12T15:17+0300

коронавирус

вирус

заражение

выздоровление

депрессия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/01/31511595_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_c8496b2a7a166c3748dd5782f61aecf3.jpg

КИШИНЕВ, 12 сен– Sputnik. Определенное психическое состояние и плохое настроение могут стать причинами, увеличивающими риск заражения коронавирусом, передает РИА Новости. Об этом предупредила инфекционист Светлана Малиновская.По словам специалиста, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунитет. На фоне страха, паники и стресса защитные силы организма понижаются. Врач уверена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.Инфекционист рассказала, что в настоящее время влияние COVID-19 на умственные способности человека пока полностью не изучено, однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.

https://ru.sputnik.md/20210909/rossia-razrabotka-vaktsina-vid-koronavirus-44616075.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вирус, заражение, выздоровление, депрессия