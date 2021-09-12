https://ru.sputnik.md/20210912/vrach-opasnye-pozhilye-lyudy-produkty-44651873.html
Врач перечислил опасные для пожилых людей продукты
Врач перечислил опасные для пожилых людей продукты
Врач-диетолог назвал продукты, которые не следует употреблять в пищу людям старше 60 лет
2021-09-12T18:31+0300
2021-09-12T18:31+0300
2021-09-12T18:31+0300
здоровье
пожилые люди
питание
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КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые не следует употреблять в пищу людям старше 60 лет, передают Известия. Специалист уточнил, что речь идет о сахаре, в том числе варенье и меде. Он также посоветовал не увлекаться конфетами и другими сладостями. Гинзбург уточнил, что в день разрешено потреблять не более условных 20 граммов сахара.Помимо этого, из рациона стоит исключить подсолнечное масло, поскольку избыток жирных кислот вызывает воспаления. Подсолнечное масло можно заменить на оливковое.Также диетолог посоветовал снизить употребление красного мяса — говядины, свинины и баранины, а вместо этого есть больше мяса рыбы и птицы.Навредить организму могут продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относятся изделия из просеянной муки, нарезные батоны, белый хлеб, рисовые каши и картофель. Между тем стоит увеличить количество потребляемых овощей и зелени, чеснока и лука, а также кисломолочных продуктов, круп грубого помола и хлеба.
https://ru.sputnik.md/20210822/produkty-ratsion-bolel-covid-19-44126311.html
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пожилые люди, питание
Врач перечислил опасные для пожилых людей продукты
Одним из самых опасных продуктов является сахар.
КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые не следует употреблять в пищу людям старше 60 лет, передают Известия
.
Специалист уточнил, что речь идет о сахаре, в том числе варенье и меде. Он также посоветовал не увлекаться конфетами и другими сладостями. Гинзбург уточнил, что в день разрешено потреблять не более условных 20 граммов сахара.
Помимо этого, из рациона стоит исключить подсолнечное масло, поскольку избыток жирных кислот вызывает воспаления. Подсолнечное масло можно заменить на оливковое.
Также диетолог посоветовал снизить употребление красного мяса — говядины, свинины и баранины, а вместо этого есть больше мяса рыбы и птицы.
Навредить организму могут продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относятся изделия из просеянной муки, нарезные батоны, белый хлеб, рисовые каши и картофель. Между тем стоит увеличить количество потребляемых овощей и зелени, чеснока и лука, а также кисломолочных продуктов, круп грубого помола и хлеба.