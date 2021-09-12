https://ru.sputnik.md/20210912/vse-vaktsinatsia-koronavirus-moldova-yuridicheskoy-tochki-zreniya-44687520.html

Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения

Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения

Адвокат на видео рассказал все о вакцинации от COVID в Молдове с юридической точки зрения

2021-09-12T15:50+0300

2021-09-12T15:50+0300

2021-09-12T15:50+0300

радио

в молдове

вакцинация

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Тема обязательной вакцинации педагогов в Молдове либо прохождения ими раз в две недели за свой счет тестирования на коронавируса продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых. Из-за категоричности министра здравоохранения Аллы Немеренко и заявлений премьера Натальи Гаврилицы многие учителя в стране были оскорблены. Впоследствии молдавский премьер извинилась за свои высказывания на одном из частных телеканалов о том, что все непривитые педагоги должны будут покинуть отрасль просвещения и образования. Между тем как Всеобщая конвенция прав человека, так и положения Конституции защищают права граждан нашей страны, и никто не вправе принудить человека к какой-либо медицинской процедуре против его желания. Где же все-таки золотая середина в этой ситуации? Ответ на этот и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором юридических наук, адвокатом Александру Присаком.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

в молдове, вакцинация, видео