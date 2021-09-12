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Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения
Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения
Адвокат на видео рассказал все о вакцинации от COVID в Молдове с юридической точки зрения
2021-09-12T15:50+0300
2021-09-12T15:50+0300
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в молдове
вакцинация
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Тема обязательной вакцинации педагогов в Молдове либо прохождения ими раз в две недели за свой счет тестирования на коронавируса продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых. Из-за категоричности министра здравоохранения Аллы Немеренко и заявлений премьера Натальи Гаврилицы многие учителя в стране были оскорблены. Впоследствии молдавский премьер извинилась за свои высказывания на одном из частных телеканалов о том, что все непривитые педагоги должны будут покинуть отрасль просвещения и образования. Между тем как Всеобщая конвенция прав человека, так и положения Конституции защищают права граждан нашей страны, и никто не вправе принудить человека к какой-либо медицинской процедуре против его желания. Где же все-таки золотая середина в этой ситуации? Ответ на этот и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором юридических наук, адвокатом Александру Присаком.
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Андрей Петрик
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в молдове, вакцинация, видео

Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения

15:50 12.09.2021
299
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Адвокат в интервью Sputnik прокомментировал с юридической точки зрения вопрос вакцинации от коронавируса в Молдове.
Тема обязательной вакцинации педагогов в Молдове либо прохождения ими раз в две недели за свой счет тестирования на коронавируса продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых. Из-за категоричности министра здравоохранения Аллы Немеренко и заявлений премьера Натальи Гаврилицы многие учителя в стране были оскорблены.
Впоследствии молдавский премьер извинилась за свои высказывания на одном из частных телеканалов о том, что все непривитые педагоги должны будут покинуть отрасль просвещения и образования.
Между тем как Всеобщая конвенция прав человека, так и положения Конституции защищают права граждан нашей страны, и никто не вправе принудить человека к какой-либо медицинской процедуре против его желания.
Где же все-таки золотая середина в этой ситуации? Ответ на этот и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором юридических наук, адвокатом Александру Присаком.
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