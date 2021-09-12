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Жесткая посадка самолета в Иркутской области - погибли четыре человека
Жесткая посадка самолета в Иркутской области - погибли четыре человека
На борту самолета присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров. 12.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-12T23:35+0300
2021-09-12T23:35+0300
россия
самолет
жертвы
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КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Как минимум четыре человека погибли при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По данным представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, скончались два члена экипажа и два пассажира. Помощь оказывают 12 пострадавшим, несовершеннолетних на борту не было.Как добавили в МЧС, спасателям удалось разблокировать всех находившихся на борту, их передали скорой помощи. В операции участвовали около 70 человек и 20 единиц техники.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.
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самолет, жертвы

Жесткая посадка самолета в Иркутской области - погибли четыре человека

23:35 12.09.2021
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© Sputnik / Mohamed Asad / Перейти в фотобанкОбломки одного из пассажирских поездов, столкнувшихся на юге Египта
Обломки одного из пассажирских поездов, столкнувшихся на юге Египта - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Mohamed Asad
/
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На борту самолета присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.
КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Как минимум четыре человека погибли при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По данным представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, скончались два члена экипажа и два пассажира. Помощь оказывают 12 пострадавшим, несовершеннолетних на борту не было.
Как добавили в МЧС, спасателям удалось разблокировать всех находившихся на борту, их передали скорой помощи. В операции участвовали около 70 человек и 20 единиц техники.
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.
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