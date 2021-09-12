https://ru.sputnik.md/20210912/zhestkaya-posadka-samoleta-v-irkutskoy-oblasti---pogibli-chetyre-cheloveka-44695692.html

Жесткая посадка самолета в Иркутской области - погибли четыре человека

Жесткая посадка самолета в Иркутской области - погибли четыре человека

На борту самолета присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров. 12.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-12T23:35+0300

2021-09-12T23:35+0300

2021-09-12T23:35+0300

россия

самолет

жертвы

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КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Как минимум четыре человека погибли при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По данным представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, скончались два члена экипажа и два пассажира. Помощь оказывают 12 пострадавшим, несовершеннолетних на борту не было.Как добавили в МЧС, спасателям удалось разблокировать всех находившихся на борту, их передали скорой помощи. В операции участвовали около 70 человек и 20 единиц техники.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самолет, жертвы