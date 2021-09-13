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Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший
Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший
Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший
2021-09-13T11:39+0300
2021-09-13T11:42+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. По меньшей мере один человек погиб и 49 пострадали в результате ДТП с перевозящим туристов автобусом в провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Cumhuriyet.По данным издания, автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.По данным агентства DHA, авария произошла в 7.30 (совпадает с кишиневским) на трассе Мугла – Денизли. В автобусе находился 41 турист из России и Украины. Пострадали 30 человек. Состояние трех школьников оценивается как тяжелое.
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в мире, украина, дтп

Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший

11:39 13.09.2021 (обновлено: 11:42 13.09.2021)
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© Sputnik / Эрай ЭркылычАвтомобили полиции на улице Анкары.
Автомобили полиции на улице Анкары. - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Эрай Эркылыч
По предварительным данным, автобус перевозил туристов из России и Украины.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. По меньшей мере один человек погиб и 49 пострадали в результате ДТП с перевозящим туристов автобусом в провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Cumhuriyet.

По данным издания, автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.
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Автобус Кишинев - Москва перевернулся в Киеве, есть пострадавшие
25 августа, 10:17
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По данным агентства DHA, авария произошла в 7.30 (совпадает с кишиневским) на трассе Мугла – Денизли. В автобусе находился 41 турист из России и Украины. Пострадали 30 человек. Состояние трех школьников оценивается как тяжелое.
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