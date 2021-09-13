https://ru.sputnik.md/20210913/avtobus-s-turistami-perevernulsya-v-turtsii-est-pogibshiy-44704203.html

Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший

Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший

Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший

2021-09-13T11:39+0300

2021-09-13T11:39+0300

2021-09-13T11:42+0300

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. По меньшей мере один человек погиб и 49 пострадали в результате ДТП с перевозящим туристов автобусом в провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Cumhuriyet.По данным издания, автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.По данным агентства DHA, авария произошла в 7.30 (совпадает с кишиневским) на трассе Мугла – Денизли. В автобусе находился 41 турист из России и Украины. Пострадали 30 человек. Состояние трех школьников оценивается как тяжелое.

https://ru.sputnik.md/20210825/avtobus-kishinev-moskva-perevernulsya-v-kieve-est-postradavshie-44218489.html

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в мире, украина, дтп