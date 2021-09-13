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Без пышных концертов на День города Кишинева: что заявил Чебан
Без пышных концертов на День города Кишинева: что заявил Чебан
Без пышных концертов на День города Кишинева: что заявил Чебан
2021-09-13T14:45+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Муниципальные власти столицы максимально сократили все запланированные мероприятия, посвященные Дню города Кишинева, который отмечается 14 октября. Такое заявление сделал мэр столицы Ион Чебан. По его словам, меры обусловлены ростом числа случаев COVID-19. По словам градоначальника, в столичную мэрию поступает все больше запросов от граждан об отмене мероприятий, организованных юридическими лицами, но у местных властей нет законных оснований запрещать их проведение. В этом контексте мэр попросил центральные власти вмешаться. В то же время он снова обратился за помощью в МВД, чтобы проконтролировать, как соблюдаются эпидемиологические меры в связи с пандемией коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210913/ckolko-pedagogov-privity-pervoy-dozoy-44708495.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова

Без пышных концертов на День города Кишинева: что заявил Чебан

14:45 13.09.2021 (обновлено: 14:56 13.09.2021)
179
© Sputnik / Mihai CarausДень города Кишинева - 2020
День города Кишинева - 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В этом году День города не будет богат на мероприятия. Виной всему рост ежедневных случаев заражения коронавирусом.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Муниципальные власти столицы максимально сократили все запланированные мероприятия, посвященные Дню города Кишинева, который отмечается 14 октября.
Такое заявление сделал мэр столицы Ион Чебан. По его словам, меры обусловлены ростом числа случаев COVID-19.
"Мы отложили Инвестиционный форум, который состоится уже весной следующего года. Мы также учтем дальнейшую ситуацию, если заболеваемость увеличится или пандемия преподнесет новые сюрпризы. Прошу организаторов найти возможность организовать мероприятия в гибридном формате на всякий случай", - отметил Чебан.
По словам градоначальника, в столичную мэрию поступает все больше запросов от граждан об отмене мероприятий, организованных юридическими лицами, но у местных властей нет законных оснований запрещать их проведение.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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В этом контексте мэр попросил центральные власти вмешаться.

"Призываю центральные органы власти обеспечить строгий контроль и соблюдение эпидмер на этих мероприятиях", - добавил Чебан.

В то же время он снова обратился за помощью в МВД, чтобы проконтролировать, как соблюдаются эпидемиологические меры в связи с пандемией коронавируса.
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