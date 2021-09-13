https://ru.sputnik.md/20210913/bez-pyshnykh-kontsertov-na-den-goroda-kishineva-chto-zayavil-ceban-44711958.html

Без пышных концертов на День города Кишинева: что заявил Чебан

Без пышных концертов на День города Кишинева: что заявил Чебан

Без пышных концертов на День города Кишинева: что заявил Чебан

2021-09-13T14:45+0300

2021-09-13T14:45+0300

2021-09-13T14:56+0300

новости кишинева

в молдове

кишинев

ион чебан

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0e/32033891_0:188:3073:1916_1920x0_80_0_0_d8a2fcf1ade7706091807dd3c147d238.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Муниципальные власти столицы максимально сократили все запланированные мероприятия, посвященные Дню города Кишинева, который отмечается 14 октября. Такое заявление сделал мэр столицы Ион Чебан. По его словам, меры обусловлены ростом числа случаев COVID-19. По словам градоначальника, в столичную мэрию поступает все больше запросов от граждан об отмене мероприятий, организованных юридическими лицами, но у местных властей нет законных оснований запрещать их проведение. В этом контексте мэр попросил центральные власти вмешаться. В то же время он снова обратился за помощью в МВД, чтобы проконтролировать, как соблюдаются эпидемиологические меры в связи с пандемией коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20210913/ckolko-pedagogov-privity-pervoy-dozoy-44708495.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, ион чебан, молдова