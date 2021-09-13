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Британия отказалась от поставок французской вакцины от COVID
Британия отказалась от поставок французской вакцины от COVID
Британия не будет покупать французскую вакцину от коронавируса Valneva
2021-09-13T09:55+0300
2021-09-13T09:58+0300
коронавирус
в мире
вакцинация
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Власти Великобритании сообщили французской фармацевтической компании Valneva, что договор о поставке вакцины от коронавируса будет расторгнут, передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.Ранее власти Британии подписали соглашение о получении 60 миллионов доз вакцины Valneva. В январе началось производство французской вакцины в Шотландии.Согласно заявлению, британские власти утверждают, что Valneva нарушает свои обязательства по контракту о поставке, но "компания категорически отрицает это".Компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, в апреле сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Она ожидает, что результаты испытаний будут опубликованы в начале четвертого квартала. Ранее Valneva сообщала о положительных результатах испытания вакцины.По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, 80% людей в стране в возрасте от 16 лет и старше привились двумя дозами вакцины COVID-19. В общей сложности 43 миллиона 535 тысяч 98 человек получили две дозы (80,1%) и 48 миллионов 292 тысячи 811 человек - одну дозу (88,8%). Благодаря вакцинации было предотвращено 143,6 тысячи госпитализаций и около 105 тысяч смертей.
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в мире, вакцинация

Британия отказалась от поставок французской вакцины от COVID

09:55 13.09.2021 (обновлено: 09:58 13.09.2021)
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© REUTERS / DADO RUVICФлаконы и шприцы видны перед флагом ЕС
Флаконы и шприцы видны перед флагом ЕС - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
Власти страны утверждают, что компания Valneva нарушает свои обязательства по контракту поставки.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Власти Великобритании сообщили французской фармацевтической компании Valneva, что договор о поставке вакцины от коронавируса будет расторгнут, передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
Ранее власти Британии подписали соглашение о получении 60 миллионов доз вакцины Valneva. В январе началось производство французской вакцины в Шотландии.
"Сегодня Valneva... объявила, что получила от правительства Великобритании уведомление о прекращении действия соглашения о поставке вакцины-кандидата от COVID-19 VLA2001", - говорится в пресс-релизе.
Согласно заявлению, британские власти утверждают, что Valneva нарушает свои обязательства по контракту о поставке, но "компания категорически отрицает это".
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Компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, в апреле сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Она ожидает, что результаты испытаний будут опубликованы в начале четвертого квартала. Ранее Valneva сообщала о положительных результатах испытания вакцины.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, 80% людей в стране в возрасте от 16 лет и старше привились двумя дозами вакцины COVID-19. В общей сложности 43 миллиона 535 тысяч 98 человек получили две дозы (80,1%) и 48 миллионов 292 тысячи 811 человек - одну дозу (88,8%). Благодаря вакцинации было предотвращено 143,6 тысячи госпитализаций и около 105 тысяч смертей.
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