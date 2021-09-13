https://ru.sputnik.md/20210913/britaniya-otkazalas-ot-postavok-frantsuzskoy-vaktsiny-ot-covid-44699328.html

Британия отказалась от поставок французской вакцины от COVID

Британия отказалась от поставок французской вакцины от COVID

Британия не будет покупать французскую вакцину от коронавируса Valneva

2021-09-13T09:55+0300

2021-09-13T09:55+0300

2021-09-13T09:58+0300

коронавирус

в мире

вакцинация

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Власти Великобритании сообщили французской фармацевтической компании Valneva, что договор о поставке вакцины от коронавируса будет расторгнут, передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.Ранее власти Британии подписали соглашение о получении 60 миллионов доз вакцины Valneva. В январе началось производство французской вакцины в Шотландии.Согласно заявлению, британские власти утверждают, что Valneva нарушает свои обязательства по контракту о поставке, но "компания категорически отрицает это".Компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, в апреле сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Она ожидает, что результаты испытаний будут опубликованы в начале четвертого квартала. Ранее Valneva сообщала о положительных результатах испытания вакцины.По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, 80% людей в стране в возрасте от 16 лет и старше привились двумя дозами вакцины COVID-19. В общей сложности 43 миллиона 535 тысяч 98 человек получили две дозы (80,1%) и 48 миллионов 292 тысячи 811 человек - одну дозу (88,8%). Благодаря вакцинации было предотвращено 143,6 тысячи госпитализаций и около 105 тысяч смертей.

https://ru.sputnik.md/20210911/strany-sertifikatami-vaktsinatsii-moldovy-44676800.html

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в мире, вакцинация