https://ru.sputnik.md/20210913/ceban-revenko-problema-probok-44713329.html

Чебан встретился с главой МВД: будет ли решена проблема пробок в столице

Чебан встретился с главой МВД: будет ли решена проблема пробок в столице

Чебан встретился с Ревенко: власти намерены решить проблему пробок в Кишиневе

2021-09-13T16:24+0300

2021-09-13T16:24+0300

2021-09-13T16:34+0300

в молдове

ион чебан

молдова

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анна ревенко

новости кишинева

пробки

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился с главой Министерства внутренних дел (МВД) Анной Ревенко. Стороны обсуждали проблему пробок в столице.Как рассказал Чебан, при разработке градостроительного плана столицы в прошлом предусматривалось, что в городе будет порядка 90 тысяч машин, но сейчас, по официальным данным, насчитывается около 230 тысяч авто. А проезжают через город, по данным примара, более 400 тысяч транспортных средств в день.В связи с этим, уверен Чебан, очень остро встает проблема нехватки парковок."Мы много работаем по этому вопросу. Есть уже несколько зон, где мы организовываем парковки. Мы говорили про улицу Измаил, въезды в город, также мы определяем места для автомобилей тех, кто приезжает посетить Кишинев. У нас объявлены тендеры на реконструкцию и обустройство парковок в центре города", – рассказал градоначальник журналистам.В то же время Чебан обратился к парламенту в связи с подготовкой проекта госбюджета на 2022 год, чтобы были определены средства на ремонт улицы Индустриальной, проект которой будет готов к концу этого года.По итогам встречи выступил госсекретарь МВД Сергей Диакону.Он добавил, что в министерстве внимательно изучат ситуацию. По мнению госсекретаря МВД, если решать вопрос только на уровне местной полиции, то надо определить, сколько будет стоить решение проблемы и кто возьмет на себя траты.Как уверен госсекретарь МВД, нехорошо перекладывать такую проблему на плечи граждан. "Мы придем к решению после совместного анализа и оценки ситуации", - подчеркнул он.Напомним, ранее глава МВД Анна Ревенко заявила о намерении помочь кишиневским властям решить проблему пробок. Министр подчеркнула, что она нацелена на совместную конструктивную работу и рассчитывает на такое же отношение со стороны мэрии столицы.

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в молдове, ион чебан, молдова, мвд рм, анна ревенко, пробки