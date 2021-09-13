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Чебан встретился с главой МВД: будет ли решена проблема пробок в столице
Чебан встретился с главой МВД: будет ли решена проблема пробок в столице
Чебан встретился с Ревенко: власти намерены решить проблему пробок в Кишиневе
2021-09-13T16:24+0300
2021-09-13T16:34+0300
в молдове
ион чебан
молдова
мвд рм
анна ревенко
новости кишинева
пробки
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился с главой Министерства внутренних дел (МВД) Анной Ревенко. Стороны обсуждали проблему пробок в столице.Как рассказал Чебан, при разработке градостроительного плана столицы в прошлом предусматривалось, что в городе будет порядка 90 тысяч машин, но сейчас, по официальным данным, насчитывается около 230 тысяч авто. А проезжают через город, по данным примара, более 400 тысяч транспортных средств в день.В связи с этим, уверен Чебан, очень остро встает проблема нехватки парковок."Мы много работаем по этому вопросу. Есть уже несколько зон, где мы организовываем парковки. Мы говорили про улицу Измаил, въезды в город, также мы определяем места для автомобилей тех, кто приезжает посетить Кишинев. У нас объявлены тендеры на реконструкцию и обустройство парковок в центре города", – рассказал градоначальник журналистам.В то же время Чебан обратился к парламенту в связи с подготовкой проекта госбюджета на 2022 год, чтобы были определены средства на ремонт улицы Индустриальной, проект которой будет готов к концу этого года.По итогам встречи выступил госсекретарь МВД Сергей Диакону.Он добавил, что в министерстве внимательно изучат ситуацию. По мнению госсекретаря МВД, если решать вопрос только на уровне местной полиции, то надо определить, сколько будет стоить решение проблемы и кто возьмет на себя траты.Как уверен госсекретарь МВД, нехорошо перекладывать такую проблему на плечи граждан. "Мы придем к решению после совместного анализа и оценки ситуации", - подчеркнул он.Напомним, ранее глава МВД Анна Ревенко заявила о намерении помочь кишиневским властям решить проблему пробок. Министр подчеркнула, что она нацелена на совместную конструктивную работу и рассчитывает на такое же отношение со стороны мэрии столицы.
https://ru.sputnik.md/20210911/kishinev-ulitsa-perekryta-obschestvennym-transportom-44668487.html
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в молдове, ион чебан, молдова, мвд рм, анна ревенко, пробки

Чебан встретился с главой МВД: будет ли решена проблема пробок в столице

16:24 13.09.2021 (обновлено: 16:34 13.09.2021)
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© Sputnik / Anatolii KiriakПробка
Пробка - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Местные и центральные власти взялись за проблему загруженности транспортом молдавской столицы.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился с главой Министерства внутренних дел (МВД) Анной Ревенко. Стороны обсуждали проблему пробок в столице.
Как рассказал Чебан, при разработке градостроительного плана столицы в прошлом предусматривалось, что в городе будет порядка 90 тысяч машин, но сейчас, по официальным данным, насчитывается около 230 тысяч авто. А проезжают через город, по данным примара, более 400 тысяч транспортных средств в день.
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В связи с этим, уверен Чебан, очень остро встает проблема нехватки парковок.
"Мы много работаем по этому вопросу. Есть уже несколько зон, где мы организовываем парковки. Мы говорили про улицу Измаил, въезды в город, также мы определяем места для автомобилей тех, кто приезжает посетить Кишинев. У нас объявлены тендеры на реконструкцию и обустройство парковок в центре города", – рассказал градоначальник журналистам.
В то же время Чебан обратился к парламенту в связи с подготовкой проекта госбюджета на 2022 год, чтобы были определены средства на ремонт улицы Индустриальной, проект которой будет готов к концу этого года.
По итогам встречи выступил госсекретарь МВД Сергей Диакону.

"Кишинев задыхается. Факт, что патрульные, регулирующие движение на перекрестках, пытаясь помочь городским властям, на самом деле не помогают. Если на одном перекрестке разблокировать движение, на другом оно блокируется. Будет очень сложно решить такую проблему в городе, перегруженном автомобилями", – считает Диакону.

Он добавил, что в министерстве внимательно изучат ситуацию. По мнению госсекретаря МВД, если решать вопрос только на уровне местной полиции, то надо определить, сколько будет стоить решение проблемы и кто возьмет на себя траты.
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Как уверен госсекретарь МВД, нехорошо перекладывать такую проблему на плечи граждан. "Мы придем к решению после совместного анализа и оценки ситуации", - подчеркнул он.
Напомним, ранее глава МВД Анна Ревенко заявила о намерении помочь кишиневским властям решить проблему пробок. Министр подчеркнула, что она нацелена на совместную конструктивную работу и рассчитывает на такое же отношение со стороны мэрии столицы.
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