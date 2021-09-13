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Чебан сообщил об успехе: cколько педагогов привиты против COVID первой дозой
Чебан сообщил об успехе: cколько педагогов привиты против COVID первой дозой
Сколько педагогов в Кишиневе привиты первой дозой
2021-09-13T12:45+0300
2021-09-13T12:50+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Кишиневе первую дозу прививки анти-COVID получили 94% педагогов и сотрудников вспомогательного персонала учебных заведений. Об этом сообщил примар столицы в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб.По словам градоначальника, таким образом учебные заведения столицы обеспечили образовательный процесс с физическим присутствием детей в классах.Градоначальник также добавил, что муниципалитет закупил для учителей 2318 тестов на COVID-19, утвержденных в ЕС. Кроме того, есть еще 800 единиц, пожертвованных Общественной ассоциацией "Позитивная инициатива".Эти тесты будут использоваться для тестирования учителей и вспомогательного персонала в образовательных учреждениях столицы. Будет роздано по 100 тестов в каждую школу.При необходимости кишиневские власти готовы запустить тендер для приобретения большой партии тестов на средства из бюджета города.Такое решение было принято в примэрии Кишинева, после того как центральные власти постановили, что все непривитые учителя будут обязаны проходить тестирование на коронавирус за свой счет каждые две недели.
https://ru.sputnik.md/20210903/dolzhny-li-neprivitye-pedagogi-prokhodit-testy-mnenie-mayi-sandu-44444408.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Чебан сообщил об успехе: cколько педагогов привиты против COVID первой дозой

12:45 13.09.2021 (обновлено: 12:50 13.09.2021)
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© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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Юлия Липовая
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Кишиневский градоначальник рассказал, как обстоят дела с вакцинацией и ковид-тестированием учителей в школах столицы.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Кишиневе первую дозу прививки анти-COVID получили 94% педагогов и сотрудников вспомогательного персонала учебных заведений. Об этом сообщил примар столицы в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб.
По словам градоначальника, таким образом учебные заведения столицы обеспечили образовательный процесс с физическим присутствием детей в классах.

"Поздравляю и благодарю учителей за проявленную ответственность в обеспечении обучения с физическим присутствием детей. Прохождение иммунизации – доказательство этой ответственности", - заявил Чебан.

Градоначальник также добавил, что муниципалитет закупил для учителей 2318 тестов на COVID-19, утвержденных в ЕС. Кроме того, есть еще 800 единиц, пожертвованных Общественной ассоциацией "Позитивная инициатива".
Эти тесты будут использоваться для тестирования учителей и вспомогательного персонала в образовательных учреждениях столицы. Будет роздано по 100 тестов в каждую школу.
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"Тесты были приобретены по контракту на сумму 200 тысяч леев. Один экспресс-тест стоил муниципалитету 93 лея, в то время как в аптеках они стоят 250-300 леев", - объяснил Чебан.
При необходимости кишиневские власти готовы запустить тендер для приобретения большой партии тестов на средства из бюджета города.
Такое решение было принято в примэрии Кишинева, после того как центральные власти постановили, что все непривитые учителя будут обязаны проходить тестирование на коронавирус за свой счет каждые две недели.
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