https://ru.sputnik.md/20210913/ckolko-pedagogov-privity-pervoy-dozoy-44708495.html

Чебан сообщил об успехе: cколько педагогов привиты против COVID первой дозой

Чебан сообщил об успехе: cколько педагогов привиты против COVID первой дозой

Сколько педагогов в Кишиневе привиты первой дозой

2021-09-13T12:45+0300

2021-09-13T12:45+0300

2021-09-13T12:50+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Кишиневе первую дозу прививки анти-COVID получили 94% педагогов и сотрудников вспомогательного персонала учебных заведений. Об этом сообщил примар столицы в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб.По словам градоначальника, таким образом учебные заведения столицы обеспечили образовательный процесс с физическим присутствием детей в классах.Градоначальник также добавил, что муниципалитет закупил для учителей 2318 тестов на COVID-19, утвержденных в ЕС. Кроме того, есть еще 800 единиц, пожертвованных Общественной ассоциацией "Позитивная инициатива".Эти тесты будут использоваться для тестирования учителей и вспомогательного персонала в образовательных учреждениях столицы. Будет роздано по 100 тестов в каждую школу.При необходимости кишиневские власти готовы запустить тендер для приобретения большой партии тестов на средства из бюджета города.Такое решение было принято в примэрии Кишинева, после того как центральные власти постановили, что все непривитые учителя будут обязаны проходить тестирование на коронавирус за свой счет каждые две недели.

https://ru.sputnik.md/20210903/dolzhny-li-neprivitye-pedagogi-prokhodit-testy-mnenie-mayi-sandu-44444408.html

кишинев

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация