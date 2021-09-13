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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Сколько новых случаев COVID-19 в Молдове 13 сентября
2021-09-13T18:13+0300
2021-09-13T18:22+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 746 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 599 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в понедельник. Отмечено 18 случаев импорта инфекции: шесть – из Румынии, по три – из Италии и Великобритании, 2 – из Болгарии, по одному – из Греции, Испании, США и Турции. Общее число случаев заражения в стране достигло 275 558.У медработников выявлено 17 случаев заражений: два - у врачей, 13 - у медсестер и два - у сотрудников вспомогательного персонала. За минувшие сутки проведено 7486 тестов.Всего в больницах находятся 1375 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 105 (из них десять подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровело 443 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 263 202.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 15 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6536.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210913/bez-pyshnykh-kontsertov-na-den-goroda-kishineva-chto-zayavil-ceban-44711958.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:13 13.09.2021 (обновлено: 18:22 13.09.2021)
401
© Photo : Miroslav RotariSpital
Spital - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 746 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 599 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечено 18 случаев импорта инфекции: шесть – из Румынии, по три – из Италии и Великобритании, 2 – из Болгарии, по одному – из Греции, Испании, США и Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 275 558.
У медработников выявлено 17 случаев заражений: два - у врачей, 13 - у медсестер и два - у сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7486 тестов.
Всего в больницах находятся 1375 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 105 (из них десять подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровело 443 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 263 202.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 15 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6536.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
День города Кишинева - 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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