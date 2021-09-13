https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-novykh-anenakh-pyanyy-voditel-sbil-mototsiklista-44698821.html

Страшное ДТП в Новых Аненах: пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста

Страшное ДТП в Новых Аненах: пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста

Страшное ДТП в Новых Аненах: пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста

2021-09-13T09:32+0300

2021-09-13T09:32+0300

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Молодой человек 17 лет скончался после столкновения с авто на дороге, авария случилась в воскресенье вечером. Известно, что ДТП произошло в 18.10 недалеко от села Рошканы Новоаненского района. "Установлено, что молодой человек 23 лет ехал на высокой скорости в автомобиле и совершил лобовое столкновение с мотоциклистом. В результате аварии подросток скончался на месте до прибытия скорой помощи", - заявила пресс-секретарь Инспектората полиции Новых Анен Мариана Диденко.После ДТП водителя машины протестировали на алкоголь. Выяснилось, что в выдыхаемом им воздухе концентрация алкоголя составила 0,91 мг/л. Открыто уголовное дело. Водитель автомобиля задержан на 72 часа.

https://ru.sputnik.md/20210912/kishinev-dtp-skuter-voditelya-gospitalizirovali-44690590.html

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