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ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
2021-09-13T10:35+0300
2021-09-13T10:42+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Один человек погиб в результате удара автомобиля о дерево, ДТП произошло на трассе между городом Бируинца и селом Мэрэрешть Сынжерейского района.По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в 23.10.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 35-летний мужчина за рулем авто марки Peugeot при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево.В машине, потерпевшей аварию, был также один пассажир, который чудом не пострадал. Как уточнили в полиции, водитель погиб на месте до прибытия врачей.Все обстоятельства происшествия выясняются.
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в молдове, молдова, дтп

ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив

10:35 13.09.2021 (обновлено: 10:42 13.09.2021)
171
© Photo : Inspectoratul de Poliție SângereiДТП в Сынжерейском районе
ДТП в Сынжерейском районе - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Photo : Inspectoratul de Poliție Sângerei
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Еще одно трагическое ДТП произошло на выходных в Молдове.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Один человек погиб в результате удара автомобиля о дерево, ДТП произошло на трассе между городом Бируинца и селом Мэрэрешть Сынжерейского района.
По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в 23.10.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 35-летний мужчина за рулем авто марки Peugeot при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево.
В машине, потерпевшей аварию, был также один пассажир, который чудом не пострадал.
Серьезное ДТП в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Общество
Страшное ДТП в Новых Аненах: пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста
09:32
267
Как уточнили в полиции, водитель погиб на месте до прибытия врачей.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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