https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-singerei-odin-muzhchina-pogib-drugoy-ostalsya-zhiv-44699865.html

ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив

ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив

ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив

2021-09-13T10:35+0300

2021-09-13T10:35+0300

2021-09-13T10:42+0300

в молдове

молдова

дтп

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44698044_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_34b75f7de894777cbbf597a7782169be.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Один человек погиб в результате удара автомобиля о дерево, ДТП произошло на трассе между городом Бируинца и селом Мэрэрешть Сынжерейского района.По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в 23.10.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 35-летний мужчина за рулем авто марки Peugeot при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево.В машине, потерпевшей аварию, был также один пассажир, который чудом не пострадал. Как уточнили в полиции, водитель погиб на месте до прибытия врачей.Все обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-novykh-anenakh-pyanyy-voditel-sbil-mototsiklista-44698821.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, дтп