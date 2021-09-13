https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-singerei-odin-muzhchina-pogib-drugoy-ostalsya-zhiv-44699865.html
ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
2021-09-13T10:35+0300
2021-09-13T10:35+0300
2021-09-13T10:42+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Один человек погиб в результате удара автомобиля о дерево, ДТП произошло на трассе между городом Бируинца и селом Мэрэрешть Сынжерейского района.По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в 23.10.Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 35-летний мужчина за рулем авто марки Peugeot при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево.В машине, потерпевшей аварию, был также один пассажир, который чудом не пострадал. Как уточнили в полиции, водитель погиб на месте до прибытия врачей.Все обстоятельства происшествия выясняются.
https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-novykh-anenakh-pyanyy-voditel-sbil-mototsiklista-44698821.html
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в молдове, молдова, дтп
ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
10:35 13.09.2021 (обновлено: 10:42 13.09.2021)
Еще одно трагическое ДТП произошло на выходных в Молдове.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Один человек погиб в результате удара автомобиля о дерево, ДТП произошло на трассе между городом Бируинца и селом Мэрэрешть Сынжерейского района.
По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в 23.10.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 35-летний мужчина за рулем авто марки Peugeot при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево.
В машине, потерпевшей аварию, был также один пассажир, который чудом не пострадал.
Как уточнили в полиции, водитель погиб на месте до прибытия врачей.
Все обстоятельства происшествия выясняются.