https://ru.sputnik.md/20210913/ekipazh-politsii-ugodil-dtp-politseyskogo-gospitalizirovali-44706262.html

Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали

Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали

Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали

2021-09-13T12:00+0300

2021-09-13T12:00+0300

2021-09-13T12:15+0300

в молдове

молдова

дтп

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44705949_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_eefa66f6760ad6e1e8ffe48700d00257.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Патрульный полицейский получил множество травм в результате ДТП. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка. Как добавили в полиции, сотрудник инспектората угодил в аварию в то время, когда направлялся протоколировать другое дорожное происшествие.Сообщается, что в 08.10 в понедельник в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Коликэуць. Экипаж патрульных направлялся на место инцидента, но в селе Халахора-де-Сус патрульную машину во время движения ударил автомобиль марки Audi. Как уточнили в полиции, за рулем машины была 46-летняя женщина, она не уступила дорогу патрулю, в результате чего ударила авто полицейских сбоку. Из-за столкновения экипаж полиции отлетел в грузовик Volvo.Водитель полицейской машины был госпитализирован в районную больницу города Единцы со множественными травмами. Другие участники ДТП не пострадали. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-singerei-odin-muzhchina-pogib-drugoy-ostalsya-zhiv-44699865.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, дтп