https://ru.sputnik.md/20210913/ekipazh-politsii-ugodil-dtp-politseyskogo-gospitalizirovali-44706262.html
Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
2021-09-13T12:00+0300
2021-09-13T12:00+0300
2021-09-13T12:15+0300
в молдове
молдова
дтп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44705949_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_eefa66f6760ad6e1e8ffe48700d00257.jpg
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Патрульный полицейский получил множество травм в результате ДТП. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка. Как добавили в полиции, сотрудник инспектората угодил в аварию в то время, когда направлялся протоколировать другое дорожное происшествие.Сообщается, что в 08.10 в понедельник в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Коликэуць. Экипаж патрульных направлялся на место инцидента, но в селе Халахора-де-Сус патрульную машину во время движения ударил автомобиль марки Audi. Как уточнили в полиции, за рулем машины была 46-летняя женщина, она не уступила дорогу патрулю, в результате чего ударила авто полицейских сбоку. Из-за столкновения экипаж полиции отлетел в грузовик Volvo.Водитель полицейской машины был госпитализирован в районную больницу города Единцы со множественными травмами. Другие участники ДТП не пострадали. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-singerei-odin-muzhchina-pogib-drugoy-ostalsya-zhiv-44699865.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44705949_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_cf4c0050a8d56fde03a1d04376ad9915.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, дтп
Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
12:00 13.09.2021 (обновлено: 12:15 13.09.2021)
Очередное ДТП произошло в Молдове, в нем пострадал сотрудник полиции.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Патрульный полицейский получил множество травм в результате ДТП. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка.
Как добавили в полиции, сотрудник инспектората угодил в аварию в то время, когда направлялся протоколировать другое дорожное происшествие.
Сообщается, что в 08.10 в понедельник в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Коликэуць. Экипаж патрульных направлялся на место инцидента, но в селе Халахора-де-Сус патрульную машину во время движения ударил автомобиль марки Audi.
Как уточнили в полиции, за рулем машины была 46-летняя женщина, она не уступила дорогу патрулю, в результате чего ударила авто полицейских сбоку.
Из-за столкновения экипаж полиции отлетел в грузовик Volvo.
Водитель полицейской машины был госпитализирован в районную больницу города Единцы со множественными травмами. Другие участники ДТП не пострадали.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.