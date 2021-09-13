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Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
2021-09-13T12:00+0300
2021-09-13T12:15+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Патрульный полицейский получил множество травм в результате ДТП. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка. Как добавили в полиции, сотрудник инспектората угодил в аварию в то время, когда направлялся протоколировать другое дорожное происшествие.Сообщается, что в 08.10 в понедельник в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Коликэуць. Экипаж патрульных направлялся на место инцидента, но в селе Халахора-де-Сус патрульную машину во время движения ударил автомобиль марки Audi. Как уточнили в полиции, за рулем машины была 46-летняя женщина, она не уступила дорогу патрулю, в результате чего ударила авто полицейских сбоку. Из-за столкновения экипаж полиции отлетел в грузовик Volvo.Водитель полицейской машины был госпитализирован в районную больницу города Единцы со множественными травмами. Другие участники ДТП не пострадали. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-singerei-odin-muzhchina-pogib-drugoy-ostalsya-zhiv-44699865.html
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в молдове, молдова, дтп

Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали

12:00 13.09.2021 (обновлено: 12:15 13.09.2021)
167
© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Securitate Publică al IGPДТП с участием патрульной машины
ДТП с участием патрульной машины - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Securitate Publică al IGP
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Очередное ДТП произошло в Молдове, в нем пострадал сотрудник полиции.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Патрульный полицейский получил множество травм в результате ДТП. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка.
Как добавили в полиции, сотрудник инспектората угодил в аварию в то время, когда направлялся протоколировать другое дорожное происшествие.
Сообщается, что в 08.10 в понедельник в полицию поступило сообщение о ДТП в селе Коликэуць. Экипаж патрульных направлялся на место инцидента, но в селе Халахора-де-Сус патрульную машину во время движения ударил автомобиль марки Audi.
Как уточнили в полиции, за рулем машины была 46-летняя женщина, она не уступила дорогу патрулю, в результате чего ударила авто полицейских сбоку.
Из-за столкновения экипаж полиции отлетел в грузовик Volvo.
ДТП в Сынжерейском районе - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Общество
ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
10:35
161
Водитель полицейской машины был госпитализирован в районную больницу города Единцы со множественными травмами. Другие участники ДТП не пострадали.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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