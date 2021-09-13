https://ru.sputnik.md/20210913/ekspert-vlasti-ne-ponimayut-strategicheskuyu-vazhnost-dnestra-44694331.html

Эксперт: власти не понимают стратегическую важность Днестра

Эксперт: власти не понимают стратегическую важность Днестра

Эксперт: власти не понимают стратегическую важность Днестра

2021-09-13T07:30+0300

2021-09-13T07:30+0300

2021-09-13T08:09+0300

общество

в молдове

молдова

днестр

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. На Новоднестровской гидроэлектростанции недавно запустили четвертую из шести турбин, запланированных на реке Днестр, хотя ранее Молдова и несколько международных экологических организаций обратились к Европейскому союзу с просьбой сначала провести оценку воздействия на окружающую среду этого проекта. В связи с этим эколог Анатолий Прохницкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о текущей ситуации на реке Днестр, последствиях, которые этот проект может иметь для водоема, и о том, как все это может повлиять на жителей страны.По мнению Прохницкого, Молдова имеет все права требовать решения этой проблемы, у нее есть необходимые рычаги, международные конвенции, но власти не предпринимают конкретных и эффективных шагов в этом направлении. Эколог считает, что это связано с тем, что правительство Молдовы не понимает значения реки Днестр как важного источника водоснабжения, важности ее надлежащего функционирования для всей окружающей среды вблизи реки - уровня воды в колодцах, уровня воды под землей, климата - все взаимосвязано, - подчеркнул Прохницкий.Прохницкий полагает, что Украина защищает свои интересы, ей нужны альтернативные источники энергии, чтобы не зависеть от российского газа, чтобы впоследствии экспортировать энергию, полученную из общей воды реки Днестр. "В этом смысле "Укргидроэнерго "работает как танк, потому что это огромные финансовые источники, которые необходимо использовать", - пояснил Прохницкий.Но Молдова должна защищать свои интересы, говорить громко, протестовать как правительство, как страна, "потому что у нас также есть двусторонние соглашения, которые предусматривают, как управлять водами реки Днестр, есть также международные соглашения, которые были заключены Молдовой и Украиной"."Молдова их максимально уважает, а Украина их не замечает и движется вперед. Они делают то, что считают приемлемым для своей страны, и им неинтересна Молдова", - добавил Прохницкий. Эколог уверен, что каждая государственная структура должна вмешиваться в этот вопрос на своей стороне - Министерство окружающей среды, водного хозяйства Молдовы, Министерство иностранных дел - "все обязаны это делать, предупредить Украину. "В случае необходимости им также следует обратиться в международные суды"."Известно, какой будет удар от строительства этого завода, - река Днестр разрушена, Молдова будет получать воду с тягой. Республика Молдова должна действовать решительно ", - подчеркивает эксперт.Он считает, что никто не поможет республике, если власти сами не предпримут определенных мер.

https://ru.sputnik.md/20210912/moldovy-iukrainy-zasedanie-problema-dnestra-44683787.html

https://ru.sputnik.md/20210910/voronin-stroitelstvo-ges-44656745.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, днестр