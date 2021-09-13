https://ru.sputnik.md/20210913/gaz-v-evrope-prevysil-tsenovuyu-otmetku-v-720-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-44701029.html
Газ в Европе превысил ценовую отметку в 720 долларов за тысячу кубометров
Газ в Европе превысил ценовую отметку в 720 долларов за тысячу кубометров
Газ в Европе подорожал до 720 долларов за тысячу кубометров
2021-09-13T11:15+0300
2021-09-13T11:15+0300
2021-09-13T11:15+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Очередной рекорд побила цена газа на европейском рынке, превысив 720 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, а к 9.30 по Кишиневу выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара.Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию: во второй половине дня в пятницу она достигла 710 долларов за тысячу кубометров.Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года.
https://ru.sputnik.md/20210912/po-kakoy-tsene-moldova-budet-pokupat-prirodnyy-gaz-44687022.html
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в мире, газ, рекорд
Газ в Европе превысил ценовую отметку в 720 долларов за тысячу кубометров
В пятницу во второй половине дня цена за тысячу кубометров газа достигла 710 долларов.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik.
Очередной рекорд побила цена газа на европейском рынке, превысив 720 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости
со ссылкой на данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, а к 9.30 по Кишиневу выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара.
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию: во второй половине дня в пятницу она достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года.