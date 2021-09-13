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Газ в Европе превысил ценовую отметку в 720 долларов за тысячу кубометров
Газ в Европе превысил ценовую отметку в 720 долларов за тысячу кубометров
Газ в Европе подорожал до 720 долларов за тысячу кубометров
2021-09-13T11:15+0300
2021-09-13T11:15+0300
экономика
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Очередной рекорд побила цена газа на европейском рынке, превысив 720 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, а к 9.30 по Кишиневу выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара.Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию: во второй половине дня в пятницу она достигла 710 долларов за тысячу кубометров.Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года.
https://ru.sputnik.md/20210912/po-kakoy-tsene-moldova-budet-pokupat-prirodnyy-gaz-44687022.html
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в мире, газ, рекорд

Газ в Европе превысил ценовую отметку в 720 долларов за тысячу кубометров

11:15 13.09.2021
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© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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Перейти в фотобанк
В пятницу во второй половине дня цена за тысячу кубометров газа достигла 710 долларов.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Очередной рекорд побила цена газа на европейском рынке, превысив 720 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, а к 9.30 по Кишиневу выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара.
По какой цене Молдова будет покупать природный газ - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Радио
По какой цене Молдова будет покупать природный газ
Вчера, 14:45
1890
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию: во второй половине дня в пятницу она достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года.
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