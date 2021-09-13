https://ru.sputnik.md/20210913/genprokurature-krazha-deneg-vo-vremya-importa-elektroenergii-44704003.html

Резонансное дело в Генпрокуратуре: хищения в процессе импорта электроэнергии

Резонансное дело в Генпрокуратуре: хищения в процессе импорта электроэнергии

Резонансное дело в Генпрокуратуре: кража денег во время импорта электроэнергии

2021-09-13T11:25+0300

2021-09-13T11:25+0300

2021-09-13T11:39+0300

общество

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову. Информацию в понедельник распространила Генпрокуратура Молдовы.По обнародованным данным, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom - компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 долларов, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию энергетики, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа. Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены. В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".

https://ru.sputnik.md/20210903/genprokuror-konstitutsionnyi-sud-44463302.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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