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Резонансное дело в Генпрокуратуре: хищения в процессе импорта электроэнергии
Резонансное дело в Генпрокуратуре: хищения в процессе импорта электроэнергии
Резонансное дело в Генпрокуратуре: кража денег во время импорта электроэнергии
2021-09-13T11:25+0300
2021-09-13T11:39+0300
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генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову. Информацию в понедельник распространила Генпрокуратура Молдовы.По обнародованным данным, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom - компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 долларов, что эквивалентно 123 957 916 леям.Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию энергетики, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа. Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены. В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
https://ru.sputnik.md/20210903/genprokuror-konstitutsionnyi-sud-44463302.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура

Резонансное дело в Генпрокуратуре: хищения в процессе импорта электроэнергии

11:25 13.09.2021 (обновлено: 11:39 13.09.2021)
233
© REUTERSЛЭП
ЛЭП - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© REUTERS
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В прокуратуре расследуют дело о крупных хищениях государственных денег.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения финансовых средств государства в особо крупных размерах посредством преступных схем при импорте электроэнергии в Молдову. Информацию в понедельник распространила Генпрокуратура Молдовы.
По обнародованным данным, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в начале 2008 года лица, принимающие решения в АО Energocom - компании, ответственной за обеспечение Молдовы электроэнергией, осуществили преступную схему, с помощью которой присвоили государственные деньги на сумму 11 927 173 долларов, что эквивалентно 123 957 916 леям.
Как сообщается в Генпрокуратуре, это было сделано по предварительному согласованию и договоренности с должностными лицами Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства по регулированию энергетики, а также с другими лицами, в том числе из-за рубежа.
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Согласно материалам дела, схема позволяла причастным к хищению госсредств присвоить разницу методом необоснованного увеличения закупочной цены.
В ведомстве подчеркнули, что, "учитывая сложность дела, юридический объект которого касается энергетической безопасности государства, постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры".
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