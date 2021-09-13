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Гросу встретился со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
Гросу встретился со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
Гросу встретился со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
2021-09-13T21:07+0300
2021-09-13T21:07+0300
политика
в молдове
приднестровье
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом.Сообщается, что на встрече также присутствовали глава делегации Молдовы в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Боля, глава миссии ОБСЕ в республике Клаус Нойкирх, а также посол Швеции Катарина Фрид.Основными темами обсуждения стали приоритеты сотрудничества Парламента Республики Молдова и ОБСЕ.По информации пресс-службы парламента, стороны рассмотрели шаги по укреплению доверия и диалога между двумя берегами Днестра, способные продвинуть процесс приднестровского урегулирования на всех уровнях. Первоочередное внимание было уделено защите прав человека и свободы передвижения.Также обсуждался вопрос нейтральных номеров для автомобилей из Приднестровья. Стороны выразили надежду, что совместно будет найдено решение этой проблемы, которое не допустит того, чтобы пострадали обычные граждане.Майер-Хартинг в свою очередь заверил в готовности оказать необходимую поддержку для достижения прогресса по ключевым вопросам приднестровского урегулирования.
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в молдове, приднестровье, игорь гросу

Гросу встретился со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

21:07 13.09.2021
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© Photo : Parlamentul Republicii MoldovaIgor Grosu s-a întâlnit cu Reprezentantul Special al Președintelui în Exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană
Igor Grosu s-a întâlnit cu Reprezentantul Special al Președintelui în Exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
На встрече обсуждались шаги по укреплению доверия и диалога между двумя берегами Днестра, способные продвинуть процесс приднестровского урегулирования.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом.
Сообщается, что на встрече также присутствовали глава делегации Молдовы в
Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Боля, глава миссии ОБСЕ в республике Клаус Нойкирх, а также посол Швеции Катарина Фрид.
Основными темами обсуждения стали приоритеты сотрудничества Парламента Республики Молдова и ОБСЕ.
По информации пресс-службы парламента, стороны рассмотрели шаги по укреплению доверия и диалога между двумя берегами Днестра, способные продвинуть процесс приднестровского урегулирования на всех уровнях. Первоочередное внимание было уделено защите прав человека и свободы передвижения.

"Мы обсудили ситуацию с пандемией и подтвердили нашу готовность продолжать оказывать поддержку, а также предоставить вакцины и оборудование для борьбы с пандемией на левом берегу Днестра. Мы также обсудили ситуацию с правами человека в регионе и подчеркнули необходимость обеспечить свободное передвижение между берегами ", – заявил Гросу по итогам встречи.

Также обсуждался вопрос нейтральных номеров для автомобилей из Приднестровья. Стороны выразили надежду, что совместно будет найдено решение этой проблемы, которое не допустит того, чтобы пострадали обычные граждане.
Майер-Хартинг в свою очередь заверил в готовности оказать необходимую поддержку для достижения прогресса по ключевым вопросам приднестровского урегулирования.
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