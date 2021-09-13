https://ru.sputnik.md/20210913/grosu-pridnestrovskoe-uregulirovanie-44723206.html

Гросу встретился со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

Гросу встретился со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

Гросу встретился со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

2021-09-13T21:07+0300

2021-09-13T21:07+0300

2021-09-13T21:07+0300

политика

в молдове

приднестровье

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом.Сообщается, что на встрече также присутствовали глава делегации Молдовы в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Боля, глава миссии ОБСЕ в республике Клаус Нойкирх, а также посол Швеции Катарина Фрид.Основными темами обсуждения стали приоритеты сотрудничества Парламента Республики Молдова и ОБСЕ.По информации пресс-службы парламента, стороны рассмотрели шаги по укреплению доверия и диалога между двумя берегами Днестра, способные продвинуть процесс приднестровского урегулирования на всех уровнях. Первоочередное внимание было уделено защите прав человека и свободы передвижения.Также обсуждался вопрос нейтральных номеров для автомобилей из Приднестровья. Стороны выразили надежду, что совместно будет найдено решение этой проблемы, которое не допустит того, чтобы пострадали обычные граждане.Майер-Хартинг в свою очередь заверил в готовности оказать необходимую поддержку для достижения прогресса по ключевым вопросам приднестровского урегулирования.

приднестровье

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в молдове, приднестровье, игорь гросу