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Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса
Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса
Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса
2021-09-13T15:58+0300
2021-09-13T15:58+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.Комментируя заявление Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил что глава государства, говоря о возможном карантине, выразился "образно".Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".Как сообщал Песков в конце июля, при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. По словам представителя Кремля, перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, кто-то может отправиться на карантин, все зависит от конкретной ситуации. Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает главе государства делать свой рабочий график более интенсивным.
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россия, владимир путин, спутник v

Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса

15:58 13.09.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
Президент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Во время встречи с российскими паралимпийцами Путин не исключил, что скоро и ему самому придется уйти на карантин, так как в его окружении многие болеют COVID. Пресс-секретарь президента пояснил, что про карантин глава России сказал "образно".
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", – рассказал Путин

Комментируя заявление Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил что глава государства, говоря о возможном карантине, выразился "образно".
Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".
Как сообщал Песков в конце июля, при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. По словам представителя Кремля, перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, кто-то может отправиться на карантин, все зависит от конкретной ситуации. Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает главе государства делать свой рабочий график более интенсивным.
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