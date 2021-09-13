https://ru.sputnik.md/20210913/karantin-koronavirus-44713654.html

Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса

Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса

Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса

2021-09-13T15:58+0300

2021-09-13T15:58+0300

2021-09-13T15:58+0300

коронавирус

россия

владимир путин

спутник v

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.Комментируя заявление Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил что глава государства, говоря о возможном карантине, выразился "образно".Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".Как сообщал Песков в конце июля, при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. По словам представителя Кремля, перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, кто-то может отправиться на карантин, все зависит от конкретной ситуации. Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает главе государства делать свой рабочий график более интенсивным.

россия

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россия, владимир путин, спутник v