https://ru.sputnik.md/20210913/katastrofa-s-l-410-nayden-vtoroy-chernyy-yaschik-i-nazvany-osnovnye-versii-krusheniya-44701940.html

Катастрофа с L-410: найден второй черный ящик и названы основные версии крушения

Катастрофа с L-410: найден второй черный ящик и названы основные версии крушения

Найден второй черный ящик и названы основные версии крушения L-410

2021-09-13T12:15+0300

2021-09-13T12:15+0300

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авиакатастрофа

иркутск

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Причинами жесткой посадки самолета L-410 12 группы компаний "СиЛа" в Иркутской области могли стать отказ техники и плохая видимость в туман, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.Ранее пилот Николай Махнутин, выживший после инцидента, пояснил, что причиной ЧП стал сбой навигационной системы. Его сообщение распространили средства массовой информации. На вопрос о том, насколько эта версия может быть правдоподобной, представитель перевозчика ответил, что мнению летчика "можно доверять, он опытный пилот, давно летает".При этом в СК основными версиями считают отказ техники или ошибку пилотирования.Вечером в воскресенье самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 пострадали. Троих раненых эвакуировали в Иркутскую областную больницу.В настоящее время найдены оба черных ящика самолета. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства трагедии будут сотрудники центрального аппарата СК. Прокуратура также проводит проверку.

https://ru.sputnik.md/20210913/nayden-chernyy-yaschik-poterpevshego-krushenie-samoleta-l-410-44698323.html

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в мире, авиакатастрофа, иркутск