Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210913/kishinev-13-sentyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-44700738.html
Где в Кишиневе 13 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 13 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 13 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
2021-09-13T11:00+0300
2021-09-13T11:00+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35329636_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_849da69b5b7c2b66ed4380ccbf2fa1c8.jpg
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник до 18.00.Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson &amp; Johnson.Троллейбус будет находиться в секторе Рышкановка, на улице Мирона Костина, возле парка "Сыновьям Родины - Вечная память!"Автобус будет располагаться в Кодру, на улице Костюжены, 8, возле примэрии.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 14 сентябряТроллейбус будет находиться в секторе Центр, на улице Александра Пушкина, у площади Великого Национального собрания. Автобус будет располагаться в Криково, на улице Кишиневской, 115, возле Центра здоровья.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
https://ru.sputnik.md/20210912/vaktsinatsiya-po-mestu-raboty-mobilnyy-punkt-mogut-priglasit-rabotodateli-44691855.html
https://ru.sputnik.md/20210912/vse-vaktsinatsia-koronavirus-moldova-yuridicheskoy-tochki-zreniya-44687520.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35329636_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b65ff995658ed9d9ce76aedbc786110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 13 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

11:00 13.09.2021
93
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник до 18.00.
Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.
Троллейбус будет находиться в секторе Рышкановка, на улице Мирона Костина, возле парка "Сыновьям Родины - Вечная память!"
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
Коронавирус
В Молдове объявили ЧП в здравоохранении до 30 октября
9 сентября, 16:03
3009
Автобус будет располагаться в Кодру, на улице Костюжены, 8, возле примэрии.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 14 сентября

Троллейбус будет находиться в секторе Центр, на улице Александра Пушкина, у площади Великого Национального собрания.
Автобус будет располагаться в Криково, на улице Кишиневской, 115, возле Центра здоровья.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Коронавирус
Вакцинация по месту работы: мобильный пункт могут пригласить работодатели
Вчера, 17:46
187
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Радио
Все о вакцинации от коронавируса в Молдове с юридической точки зрения
Вчера, 15:50
600
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:45В Афганистан прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев
13:15Молдавские фермеры выбрасывали тонны яблок: Чебан готов помочь аграриям
12:56Новое подорожание топлива в Молдове: НАРЭ опубликовало цены
12:45Чебан сообщил об успехе: cколько педагогов привиты против COVID первой дозой
12:35В СМИ появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом
12:15Катастрофа с L-410: найден второй черный ящик и названы основные версии крушения
12:00Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
11:50Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии
11:39Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший
11:25Резонансное дело в Генпрокуратуре: хищения в процессе импорта электроэнергии
11:15Газ в Европе превысил ценовую отметку в 720 долларов за тысячу кубометров
11:00Где в Кишиневе 13 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
10:35ДТП в Сынжерей: один мужчина погиб, другой чудом остался жив
10:18Крупные учения спасателей: техногенные и природные катастрофы отработаны
09:55Британия отказалась от поставок французской вакцины от COVID
09:32Страшное ДТП в Новых Аненах: пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста
09:26Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета L-410
09:00Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
08:46Мир за сутки: триумф Медведева, взрыв в Джорджии, в Кишиневе сбили ребенка
08:30Коммунисты и социалисты – надолго ли они вместе