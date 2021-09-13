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Коммунисты и социалисты – надолго ли они вместе
Коммунисты и социалисты – надолго ли они вместе
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим с третьим президентом Молдовы и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным. 13.09.2021, Sputnik Молдова
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Что стоит за Блоком коммунистов и социалистов в молдавском парламенте? Расчет, соглашение, близость идеологий? Как долго будет длиться союз? Как будут развиваться отношения с Россией и с Западом? Какой будет реакция Кремля на участие Майи Санду в "Крымской платформе"? Почему Владимир Воронин решил покинуть пост "коммуниста номер один"? Кто станет его преемником? Об этом и многом другом - в беседе с третьим президентом Молдовы и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным.
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владимир воронин, молдова, политика, утро на sputnik’e, видео, в молдове

Коммунисты и социалисты – надолго ли они вместе

08:30 13.09.2021
146
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим с третьим президентом Молдовы и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным.
Что стоит за Блоком коммунистов и социалистов в молдавском парламенте? Расчет, соглашение, близость идеологий? Как долго будет длиться союз? Как будут развиваться отношения с Россией и с Западом? Какой будет реакция Кремля на участие Майи Санду в "Крымской платформе"? Почему Владимир Воронин решил покинуть пост "коммуниста номер один"? Кто станет его преемником? Об этом и многом другом - в беседе с третьим президентом Молдовы и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным.
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