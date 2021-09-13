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Коммунисты и социалисты – надолго ли они вместе
Коммунисты и социалисты – надолго ли они вместе
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим с третьим президентом Молдовы и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным. 13.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-13T08:30+0300
2021-09-13T08:30+0300
2021-09-13T08:30+0300
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владимир воронин
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Что стоит за Блоком коммунистов и социалистов в молдавском парламенте? Расчет, соглашение, близость идеологий? Как долго будет длиться союз? Как будут развиваться отношения с Россией и с Западом? Какой будет реакция Кремля на участие Майи Санду в "Крымской платформе"? Почему Владимир Воронин решил покинуть пост "коммуниста номер один"? Кто станет его преемником? Об этом и многом другом - в беседе с третьим президентом Молдовы и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
владимир воронин, молдова, политика, утро на sputnik’e, видео, в молдове
Коммунисты и социалисты – надолго ли они вместе
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим с третьим президентом Молдовы и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным.
Что стоит за Блоком коммунистов и социалистов в молдавском парламенте? Расчет, соглашение, близость идеологий? Как долго будет длиться союз? Как будут развиваться отношения с Россией и с Западом? Какой будет реакция Кремля на участие Майи Санду в "Крымской платформе"? Почему Владимир Воронин решил покинуть пост "коммуниста номер один"? Кто станет его преемником? Об этом и многом другом - в беседе с третьим президентом Молдовы и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным.