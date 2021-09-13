https://ru.sputnik.md/20210913/krupnye-ucheniya-spasateley-44699178.html

Крупные учения спасателей: техногенные и природные катастрофы отработаны

Крупные учения спасателей: техногенные и природные катастрофы отработаны

Крупные учения спасателей: техногенные и природные катастрофы отработаны

2021-09-13T10:18+0300

2021-09-13T10:18+0300

2021-09-13T10:18+0300

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В Молдове прошли крупные учения для спасателей. К отработке тактических планов были привлечены сотрудники Регионального поисково-спасательного управления №1 из Кишинева. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС). По данным ГИЧС, целью полевых учений является повышение уровня подготовки при выполнении служебных задач в сложных условиях. Мастерство более 40 спасателей в течение нескольких дней оттачивали на полигоне недалеко от города Ватра. По легенде учений после нескольких происшествий природного и техногенного характера возникли рискованные ситуации.По данным ГИЧС, наставники испытывали своих учеников в действиях по химической, радиоактивной и ядерной дезактивации, в оказании квалифицированной первой помощи при крупномасштабных авариях, а также в миссиях по спасению и высвобождению транспортных средств, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий. Спасатели применили на практике знания и продемонстрировали высокий уровень подготовки. Задачи разработанных приложений были связаны с проверкой уровня подготовки спасателей, а также с совершенствованием тактики вмешательства в чрезвычайных ситуациях.

https://ru.sputnik.md/20210825/novykh-anenakh-pozharnuyu-chast-44224794.html

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в молдове, молдова, учения