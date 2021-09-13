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Крупные учения спасателей: техногенные и природные катастрофы отработаны
Крупные учения спасателей: техногенные и природные катастрофы отработаны
Крупные учения спасателей: техногенные и природные катастрофы отработаны
2021-09-13T10:18+0300
2021-09-13T10:18+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В Молдове прошли крупные учения для спасателей. К отработке тактических планов были привлечены сотрудники Регионального поисково-спасательного управления №1 из Кишинева. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС). По данным ГИЧС, целью полевых учений является повышение уровня подготовки при выполнении служебных задач в сложных условиях. Мастерство более 40 спасателей в течение нескольких дней оттачивали на полигоне недалеко от города Ватра. По легенде учений после нескольких происшествий природного и техногенного характера возникли рискованные ситуации.По данным ГИЧС, наставники испытывали своих учеников в действиях по химической, радиоактивной и ядерной дезактивации, в оказании квалифицированной первой помощи при крупномасштабных авариях, а также в миссиях по спасению и высвобождению транспортных средств, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий. Спасатели применили на практике знания и продемонстрировали высокий уровень подготовки. Задачи разработанных приложений были связаны с проверкой уровня подготовки спасателей, а также с совершенствованием тактики вмешательства в чрезвычайных ситуациях.
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в молдове, молдова, учения

Крупные учения спасателей: техногенные и природные катастрофы отработаны

10:18 13.09.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariСпасатели на службе
Спасатели на службе - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские спасатели провели одни из самых сложных учений: было смоделировано множество чрезвычайных ситуаций.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В Молдове прошли крупные учения для спасателей. К отработке тактических планов были привлечены сотрудники Регионального поисково-спасательного управления №1 из Кишинева. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).
По данным ГИЧС, целью полевых учений является повышение уровня подготовки при выполнении служебных задач в сложных условиях. Мастерство более 40 спасателей в течение нескольких дней оттачивали на полигоне недалеко от города Ватра.
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По легенде учений после нескольких происшествий природного и техногенного характера возникли рискованные ситуации.
"Сотрудники ГИЧС провели аварийно-спасательные работы, разблокировку, химическую дезактивацию, реабилитацию пострадавших, а также операции по тушению возгораний", - говорится в сообщении спасателей.
По данным ГИЧС, наставники испытывали своих учеников в действиях по химической, радиоактивной и ядерной дезактивации, в оказании квалифицированной первой помощи при крупномасштабных авариях, а также в миссиях по спасению и высвобождению транспортных средств, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий.
Спасатели применили на практике знания и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

"Чтобы проверить возможности личного состава, организаторы учений смоделировали ситуации, чтобы максимально приблизить действия спасателей к реальности. Более того, спасатели принимали решения, аналогичные реальным вмешательствам, и справлялись с ситуациями большой сложности", - пояснили в ГИЧС.

Задачи разработанных приложений были связаны с проверкой уровня подготовки спасателей, а также с совершенствованием тактики вмешательства в чрезвычайных ситуациях.
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