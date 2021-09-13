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Курс валют на вторник: доллар растет, евро сдает позиции
Курс валют на вторник: доллар растет, евро сдает позиции
Курс валют на вторник: доллар растет, евро сдает позиции
2021-09-13T22:05+0300
2021-09-13T22:05+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 сентября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, доллар вырастет.Евро подешевеет почти на шесть банов и закрепится на уровне 20,6747 лея.Доллар подрастет почти на три бана и будет стоить во вторник 17,5545 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 14 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2405 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6579 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1811 в пересчете на национальную валюту.
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: доллар растет, евро сдает позиции

22:05 13.09.2021
146
© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
Знак доллара - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 сентября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, доллар вырастет.
Евро подешевеет почти на шесть банов и закрепится на уровне 20,6747 лея.
Доллар подрастет почти на три бана и будет стоить во вторник 17,5545 лея.
Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
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Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление
30 августа, 16:27
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 14 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2405 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6579 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1811 в пересчете на национальную валюту.
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